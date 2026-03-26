Türkiye'nin Kaan projesini akamete uğratmayı planlıyorlardı! Motorları engelleyen ismi açıkladı İran’ın askeri devlere karşı savunması dikkat çekiyor! Savaştan çıkarılacak dersler sıralandı Rusya'dan Türkiye'ye saldırı uyarısı: Endişeliyiz, pervasız bir eylem olabilir İşlemci fiyatları artacak! AMD ve Intel'den çift hane zam hazırlığı Türkiye saat 04.00'a kilitlendi! Matkap dönmeye başlıyor Gelecek savaşlar çok başka olacak! Çin’in sürü dron sistemi Atlas'ı denedi İşte İsrail'in aklını alan Türkiye'nin müthiş silahları! TAYFUN balistik ve SOM seyir füzesinin teslimatları hızla devam ediyor 8 kamyon taşıdı: 50 ton bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi
İşlemci fiyatları artacak! AMD ve Intel'den çift hane zam hazırlığı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Artan talep ve tedarik sıkıntıları nedeniyle AMD ve Intel işlemci fiyatlarını artırıyor. Ryzen başta olmak üzere CPU’larda ’e varan zam bekleniyor.

Küresel yarı iletken pazarında yeni bir fiyat artışı dalgası başlıyor.

Fiyat artışlarının mart sonu itibarıyla başlayıp nisan ayında piyasaya daha net yansıması bekleniyor.

AMD’nin Ryzen işlemcilerde ’e kadar zam planladığı, Intel tarafında ise artışın seviyelerinde olacağı belirtiliyor.

Zamların temel nedeni, artan talep karşısında üretim kapasitesinin yetersiz kalması.

Özellikle veri merkezi ve sunucu işlemcilerine öncelik verilmesi, masaüstü ve dizüstü bilgisayar işlemcilerinin arzını ciddi şekilde daralttı.

Büyük üreticiler, işlemci tedarikinde ciddi gecikmeler yaşandığını belirtiyor.

Daha önce birkaç hafta süren teslimat süreleri 8 ila 12 haftaya kadar uzadı. Bu durum, teknoloji şirketlerinin üretim planlarını doğrudan etkiliyor.

Sorun yalnızca işlemcilerle sınırlı değil. DRAM ve SSD fiyatlarındaki yükseliş de maliyet baskısını artırıyor.

Bu nedenle bilgisayar üreticilerinin genel ürün fiyatlarında daha yüksek artışlara gitmesi bekleniyor.

Uzmanlara göre kısa vadede arz-talep dengesinin sağlanması zor görünüyor.

Aksine, yılın ikinci çeyreğinde stok sıkıntısının daha da belirgin hale gelmesi ve fiyat artışlarının kalıcı hale gelmesi bekleniyor. Haber Kaynağı: Wccftech

İran’dan tazminat ve Türkiye şartı! Tahran, ABD'nin ateşkes teklifini reddetti
Gündem

İran’dan tazminat ve Türkiye şartı! Tahran, ABD'nin ateşkes teklifini reddetti

İran Devlet Televizyonu, Tahran’ın ABD’nin savaşı sonlandırmaya yönelik teklifini reddettiğini açıkladı. Tahran yönetimi, ateşkes için kendi..
Karga sürüleri siyonistlerin aklını aldı! Karga sürülerini görünce sığınaklara koştular!
Dünya

Karga sürüleri siyonistlerin aklını aldı! Karga sürülerini görünce sığınaklara koştular!

Siyonist terör devleti İsrail başkenti Tel Aviv’de uçmaya başlayan karga sürüleri, Yahudilerin adeta aklını aldı.
İran yok ederiz dedi! O ülke için amansız saldırı uyarısı!
Gündem

İran yok ederiz dedi! O ülke için amansız saldırı uyarısı!

İran'a ait stratejik bir adanın işgal edileceği yönündeki istihbaratların ardından Tahran yönetimi bölge ülkelerine yönelik çok sert bir mes..
Bir siyasi parti daha geliyor! İsmi belli oldu
Gündem

Bir siyasi parti daha geliyor! İsmi belli oldu

Türk siyasetine yeni bir halka daha eklendi. Daha önce Milli Yol Partisi çatısı altında siyaset yapan Şevket Göçmen ve beraberindeki heyet, ..
Dünyaya kötü haber! İran'dan Hürmüz Boğazı kararı
Dünya

Dünyaya kötü haber! İran'dan Hürmüz Boğazı kararı

ABD ve İsrail'in saldırdığı İran yaptığı açıklamada "Hürmüz Boğazı’nın durumu eskisine dönmeyecek" ifadeleri kullanıldı. ..
Çölün Ortasında Korkutan Doğa Olayı: "Kasırga Koridoru" Orta Doğu’ya İlerliyor!
Gündem

Çölün Ortasında Korkutan Doğa Olayı: "Kasırga Koridoru" Orta Doğu’ya İlerliyor!

Arap Yarımadası ve Körfez bölgesi, tarihte eşine az rastlanır, gizemli ve bir o kadar da ürkütücü bir hava sisteminin pençesine düşmek üzere..
