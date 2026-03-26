İşlemci fiyatları artacak! AMD ve Intel'den çift hane zam hazırlığı
Artan talep ve tedarik sıkıntıları nedeniyle AMD ve Intel işlemci fiyatlarını artırıyor. Ryzen başta olmak üzere CPU’larda ’e varan zam bekleniyor.
Küresel yarı iletken pazarında yeni bir fiyat artışı dalgası başlıyor.
Fiyat artışlarının mart sonu itibarıyla başlayıp nisan ayında piyasaya daha net yansıması bekleniyor.
AMD’nin Ryzen işlemcilerde ’e kadar zam planladığı, Intel tarafında ise artışın seviyelerinde olacağı belirtiliyor.
Zamların temel nedeni, artan talep karşısında üretim kapasitesinin yetersiz kalması.
Özellikle veri merkezi ve sunucu işlemcilerine öncelik verilmesi, masaüstü ve dizüstü bilgisayar işlemcilerinin arzını ciddi şekilde daralttı.
Büyük üreticiler, işlemci tedarikinde ciddi gecikmeler yaşandığını belirtiyor.
Daha önce birkaç hafta süren teslimat süreleri 8 ila 12 haftaya kadar uzadı. Bu durum, teknoloji şirketlerinin üretim planlarını doğrudan etkiliyor.
Sorun yalnızca işlemcilerle sınırlı değil. DRAM ve SSD fiyatlarındaki yükseliş de maliyet baskısını artırıyor.
Bu nedenle bilgisayar üreticilerinin genel ürün fiyatlarında daha yüksek artışlara gitmesi bekleniyor.
Uzmanlara göre kısa vadede arz-talep dengesinin sağlanması zor görünüyor.
Aksine, yılın ikinci çeyreğinde stok sıkıntısının daha da belirgin hale gelmesi ve fiyat artışlarının kalıcı hale gelmesi bekleniyor. Haber Kaynağı: Wccftech
