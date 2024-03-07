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Gündem İmamoğlu'nun bakımını yaptırmadığı İETT aracının kaldığı yer dalga konusu oldu!
Gündem

İmamoğlu'nun bakımını yaptırmadığı İETT aracının kaldığı yer dalga konusu oldu!

Yeniakit Publisher
2024-03-07 20:48:00 -
İmamoğlu'nun bakımını yaptırmadığı İETT aracının kaldığı yer dalga konusu oldu!

CHP yönetimindeki İstanbul'da bakımsızlıktan arızalanan İETT aracının, Ekrem İmamoğlu'nun seçim sloganı 'Tam yol ileri' pankartı önünde kalması, sosyal medyada dalga konusu oldu.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve başladığı günden beri İETT otobüslerinin başına gelmeyen felaket kalmadı. Bakımları düzgün yapılamayan araçlar kimi zaman alevlere teslim oldu, kimi zaman da arıza vererek vatandaşı yolda bıraktı.

İstanbul'da bugün saat 12:00’da Beykoz Ortaçeşme’den hareket ederek Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sefer yapan 20 numaralı hatlı İETT otobüsü, Fatih Mahallesi Muhtarlık durağı önünde motor arızası yaparak seferini tamamlayamadı.

İETT otobüsü 'tam yol ileri' pankartının önünde yolda kaldı

Yolcular araçtan inerek bir sonraki gelen aracı beklerken, İETT otobüsünün arızalandığı noktanın CHP Beykoz Belediye Başkan Adayı Alaattin Köseler’e ait "TAM YOL İLERİ" pankartının önünde denk gelmesi vatandaşlar tarafından espri konusu oldu.

Pankartı ve otobüsü aynı karede gören vatandaşlar "TAM YOL İLERİ GİDEMEDİ" esprisi yaptı.

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