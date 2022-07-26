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Siyaset İmamoğlu'nun ankete harcadığı para dudak uçuklattı!
Siyaset

İmamoğlu'nun ankete harcadığı para dudak uçuklattı!

İBB için "itibar araştırması" yaptıran Ekrem İmamoğlu’nun, 40 günlük anket için 1 milyon 575 bin TL ödediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 15:25:00 -
İmamoğlu'nun ankete harcadığı para dudak uçuklattı!

Ekrem İmamoğlu, başkanı olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için ‘kurumsal itibar araştırması’ yaptırdı.

İBB Başkanı, bu anketi yapan şirkete ise belediye bütçesinden dudak uçuklatan bir rakam ödetti. Buna göre anket şirketine 1 milyon 575 bin TL verildi. Anketin ise 40 günde yapıldığı ortaya çıktı.

Bu meblağ, İstanbulluların tepkisini çekti. Sosyal medya kullanıcılardan bazıları, “Yönetemediği İBB'nin ‘itibarı var mı yok mu’ diye 40 günlük ankete 1 milyon 575 bin TL harcayan kafa”, “Batık İBB”, “Bu paraları millete harcasınlar veya kendi çalışanlarına versinler”, “İstanbul halkının parası çarçur ediliyor” şeklinde yorumlar yaptı.

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