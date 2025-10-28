İmamoğlu’nu Süleyman Soylu üzerinden aklamaya kalktı, rezil rüsva oldu! Soylu belgeleriyle yalanladı

CHP Merkez Yönetim Kurulu dün çevrimiçi toplandı. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK’nın ardından değerlendirmelerde bulundu.

“Casusluk” soruşturmasına ilişkin konuşan Deniz Yücel, Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı döneminde alınan bir karar olduğunu ileri sürerek, göz göre göre çarpıtma yaptı. Soylu’yu İmamoğlu’nu aklama operasyonuna alet etmeye kalkan Yücel, şunları söyledi:

“Burada dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı bir belge var, İçişleri Bakanlığı’nın başlatmış olduğu sorşuturma nedeniyle bakanlığın verdiği bir soruşturma izni verilmemesine dair bir karar var. Diyor ki ‘İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun büyükşehir ve bağlı kuruluşlarının elektronik veri tabanı ve altyapılarında her türlü inceleme ve araştırma yapma yetkisi verilmesi ve veri tabanı ve altyapının kopyalanması için müfettiş yetkilendirmesine karşı kamuoyunda oluşan tepki Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan suç duyurusu ve idare mahkemesi nezdinde açılan dava ve İçişleri Bakanlığı’nca yürütülen soruşturma üzerine geri adım atarak’ Burada tabii ‘geri adım atarak’ ibaresini buraya sıkıştırmış ama devam ediyorum, ‘Bahsi geçen işlemi ihtas edildiği tarihten geçerli olmak üzere tüm neticeleriyle birlikte yürürlükten kaldırdığı, verilen emir kapsamında herhangi bir tabanı ve altyapının kopyalanmadığı ve denetim yapılmadığı’ diyor. Neticede, ‘Mahkeme kararıyla da tevsik edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma izni verilmemesine’ dair bir karar veriliyor. Yani bu veri kopyalama iddiası, o dönemdeki İçişleri Bakanının kendi imzasıyla yazdığı belgeyle de tamamen çürütülmüş oluyor.”

SOYLU BELGELERLE KONUŞTU

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yücel’in algı operasyonunu jet hızıyla çökertti. X hesabından açıklama yapan Soylu, yayınladığı belgelerle CHP Sözcüsü’nü yerin dibine soktu.

Soylu’nun paylaşımı şu şekilde:

“Her ihtimali düşünürdüm de; CHP olarak kendinizi savunmak için beni referans yapacağınızı aklıma hiç getirmezdim. Genç adamlarsınız. Siyasetinizi kirletmeyin. 2019 yerel seçimlerinde işbaşına gelen İBB Başkanı’nın, Mart-Haziran döneminde daha ilk günlerde, İBB verilerinin kanunsuz biçimde kopyalanması için yaptığı görevlendirme üzerine idari mahkemeye itiraz edilmiş; kanuna aykırı işlem o tarihte mahkemece durdurulmuştur. Bunun üzerine İBB Başkanı, hukuksuz görevlendirmeyi geri çekmiş, iptal etmiş; konu ortadan kalktığı için İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı soruşturma da doğal olarak, konusu kalmadığından kapatılmıştır. Ayrıca bu tarihten sonra, unutmayınız; İBB’ye tekrar seçime kadar Bakanlık tarafından başkanvekili görevlendirilmiştir. Savunmaya kalktığınız durum sizi daha zor duruma düşürüyor. Çünkü bugünkü yargılamadan da anlaşılıyor ki, yargılama konusu işlemler (casusluk) haziran 2019 seçiminden sonra gerçekleşen işlemlerdir. Üzüntüm şudur: Aklını ve ahlakını yitirmiş tek merkezin, siyasetçileri dahil herkesi trol haline getirme kabiliyetidir. Hepsi belgeleriyle mevcuttur.”