İmamoğlu'nu bile şaşırtan yalakalık! Masum Türker'in 'Vız gelir tırıs gider' savunması alay konusu oldu
CNN Türk canlı yayınında konuşan eski Devlet Bakanı Masum Türker, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu savunduğu sözlerle alay konusu oldu.
Yeniakit.com.tr
Ahmet Hakan moderatörlüğündeki Tarafsız Bölge programında CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu değerlendirildi.
İmamoğlu, Karadeniz turunda yanında yer alan Habertürk yazarı Nagehan Alçı sebebi ile kendi yandaşlarından beklemediği tepkiler almıştı.
O sözleri emperyalistler için söylemiş!
İmamoğlu; Gökhan Özoğuz, Şahan Gökbakar, Fazıl Say, Atilla Taş gibi isimlerin eleştirilerine "Hepsini akıllı olmaya davet ediyorum. Vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil." diyerek cevap vermişti.
CNN canlı yayınında Ekrem İmamoğlu savunması yapan eski Devlet Bakanı Masum Türker, İmamoğlu'nun, "Vız gelir tırıs gider." sözlerini emperyalistler için söylediğini savundu.
Türker'in ilginç savunması alay konusu oldu.