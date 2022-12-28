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Gündem İmamoğlu'ndan vatandaşa görülmemiş zulüm! Kendini yakmaya kalkıştı
Gündem

İmamoğlu'ndan vatandaşa görülmemiş zulüm! Kendini yakmaya kalkıştı

CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul'un adeta kabusu haline geldi. Sel felaketinde yoğun kar yağışında vatandaşları yalnız bırakıp keyif süren İmamoğlu simit tezgahının ruhsatı iptal edildiği gerekçesiyle kendisiyle görüşmek isteyen seyyar satıcıyı kapıdan içeri almadı. Koskoca belediyede kendisine muhatap bulamayan vatandaş, üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 19:06:00 -
İmamoğlu'ndan vatandaşa görülmemiş zulüm! Kendini yakmaya kalkıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Fatih Saraçhane'deki binasının önünde hareketli dakikalar yaşandı. İBB binasına gelen İ.D. isimli seyyar satıcı, Kadıköy Uzunçayır'da simit tezgahının ruhsatının iptal edildiği gerekçesiyle Ekrem İmamoğlu ile görüşmek istedi.

Vatandaşı muhatap alıp dinlemedi

Derdini anlatmak bir yana belediyenin kapısından içeri dahi giremeyen Demirbaş, üzerine benzin dökerek kendisini yakacağını söyledi.

Bunun ardından belediyenin güvenliği, yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği Demirbaş'ı etkisiz hale getirdi.

Koskoca belediyede kendisine muhatap bulamayan Demirbaş, belediyenin güvenliği tarafından polis ekiplerine teslim edildi.

İstanbulluların kabusu Ekrem'e protesto şoku
İstanbulluların kabusu Ekrem'e protesto şoku

Gündem

İstanbulluların kabusu Ekrem'e protesto şoku

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Yorumlar

Ali

Simitçi kardeş ekreme oy verdiysen yanmanda benim için hiç bir sakınca yok! çünkü chp ye oy vermek milyonlara zulümün yolunu açmaktır!milyonlar yanacağına sen yan!yok oy vermediysen hiç boşuna uğraşma kendini dilim dilim doğrasanda bunların umurunda olmazsın!
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