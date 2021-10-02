İmamoğlu'ndan skandal karar! Vatandaşa hizmete yine engel oldu

Beykoz Belediyesi, Ortaçeşme Mahallesi sınırları içindeki tarihi Beykoz Çayırı'nın "Millet Bahçesi" olması için bir proje geliştirdi.

Hazırlanan proje için imar değişikliği teklifi eylül ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis gündeminde oy çokluğuyla kabul edildi. Her fırsatta engellendiğini iddia eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise meclis onay vermesine rağmen, projeyi veto ederek engelledi.

Belediyeden videolu cevap

Beykoz Belediyesi ise resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda proje hakkında merak edilen soruları video ile yanıtladı. "Çayır bozulacak mı?" sorusuna cevaben "Mevcut çayır aynı kalacak. Hiçbir değişiklik yapılmayacak" denildi.

"Çayırın büyüklüğü ne kadar?" sorusuna yanıt olarak ise "Mevcut çayırın büyüklüğü 38 bin metre kare düzenlemeden sonra 93 bin metrekare olacak" ifadeleri kullanıldı.

"Nasıl düzenlemeler yapılacak?" sorusuna da şu açıklama yapıldı:

"İzinsiz kullanılan kamu alanları düzenlenecek. Bu alanlar tekrar Beykoz halkına kazandırılacak."

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto kararına tepki gösterdi.

Aydın, "Milletin olanı millete vermenin derdindeyiz! Her şeyin en güzeli hemşehrilerimizin olsun istiyoruz. Hayata geçirmek istediğimiz çalışmanın; Tarihi Beykoz Çayırı'nı daha da güzelleştirmek için olduğunu, gerekirse hemşehrilerimize tek tek anlatacağız" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun meclis kararına rağmen veto ederek engellediği Beykoz Millet Bahçesi projesi, ekim ayındaki meclis oturumunda yeniden oylamaya sunulacak. Proje mecliste tekrar görüşüldükten sonra karara bağlanacak. Meclis kabul ederse veto kararı yargıya taşınabilecek.