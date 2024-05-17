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Gündem İmamoğlu’ndan şimdi de Gezi teröristlerine tahliye talebi! İştahlarını kabarttı
Gündem

İmamoğlu’ndan şimdi de Gezi teröristlerine tahliye talebi! İştahlarını kabarttı

Yeniakit Publisher
2024-05-17 10:57:00 -
İmamoğlu’ndan şimdi de Gezi teröristlerine tahliye talebi! İştahlarını kabarttı

Cezaevinde tutuklu bulunan 28 Şubat davası sanıklarına yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İBB Başkanı İmamoğlu, af kararını 'normalleşmenin etkilerine' bağlayarak "Gecikmiş bir adalet, memnun muyum; memnunum ama gecikmiş bir adalet. Kavala, Gezi tutukluları da yarın hemen serbest kalmalı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat davası hükümlüsü eski generaller Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Aydan Erol'un da aralarında bulunduğu 14 hükümlünün kalan cezaları 'sürekli hastalık' ve 'bunama' raporları gerekçe gösterilerek kaldırdı.

 

2027 Avrupa Oyunları İmza Töreni için Roma’ya giden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorusu üzerine Erdoğan'ın 28 Şubat davası sanıklarının cezalarını kaldırarak "af" kararı vermesi hakkında değerlendirmede bulundu.

Gazeteci Nevşin Mengü'nün aktardığına göre, kararı "normalleşmenin etkilerine" bağlayan İmamoğlu, "Gecikmiş bir adalet, memnun muyum; memnunum ama gecikmiş bir adalet. Kavala, Gezi tutukluları da yarın hemen serbest kalmalı" dedi.

 
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Ne olmuştu?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre, 28 Şubat hükümlüsü dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan (83) ile Emekli Org. Fevzi Türkeri (82), Emekli Korgeneral Yıldırım Türker (82), Emekli Tümgeneral Cevat Temel Özkaynak (78), emekli orgeneral Çevik Bir (85), Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak (77) ve Aydan Erol'un kalan cezaları kaldırıldı. Karara, Adli Tıp'ın generallerin 'sürekli hastalık' ve 'bunama' raporları gerekçe gösterildi.

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