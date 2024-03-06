İmamoğlu’ndan müteahhit arkadaşına 1 milyarlık ihale!

İBB’den geçtiğimiz yıl 25 günde toplam 1.2 milyarlık ihale alan Adem Soytekin’e İBB iştiraklerinden KİPTAŞ’tan 1 milyar 90 milyonluk ihale daha verildi. Soytekin’in Sulkar İnşaat ve Asoy İnşaat firmalarının İBB’den aldığı ihaleler 2 milyar 400 milyonu buldu.

İHALE İVEDİ YAPILDI!

MedyaRadar’ın haberine göre, İBB İştiraklerinden KİPTAŞ, Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi’nde riskli binaların dönüşümü için 31 Ocak 2024 tarihinde ihale düzenledi. İhale ‘Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.’ Kapsamında 21/B’ye göre pazarlık usulü yapıldı. İhalenin yaklaşık maliyeti 1 milyar 191 milyon lira olarak belirlendi. Üç firmanın davet edildiği ihaleyi Adem Soytekin’in sahip olduğu Asoy İnşaat ve Sulkar İnşat ortaklığı kazandı. KİPTAŞ ile Soytekin arasında 13 Şubat 2024 tarihinde 1 milyar 90 milyonluk sözleşme yapıldı.

25 GÜNDE 1 MİLYAR 200 MİLYONUK İHALE

İhalelerine küsurat olarak memleketinin plakası olan 61’i ‘kuruş’ olarak teklif veren Soytekin’e ilk olarak Bahçelievler’de spor tesisi ve zemin inşaatı ihalesi aldı. 17 Nisan’da yapılan ihalenin sözleşme bedeli 459 milyon 661 bin 61 kuruş. Soytekin’in aynı şirketleri 5 Mayıs’ta da Avcılar’da yaya alt geçidi ve meydan düzenleme ihalesi aldı. İhalenin sözleşme bedeli ise 514 milyon 661 bin 61 kuruş. 10 Mayıs’ta “İstanbul Geneli Yeşil alan Çalışması” ihalesi de aynı firmalara gitti. Bu defa ihalenin bedeli ise 239 milyon 661 bin 661 lira oldu. 25 günde Soytekin’in firmalarıyla İBB arasında imzalanan sözleşmenin toplam tutarı 1 milyar 210 milyar oldu.

KABA İŞÇİLİKLE BAŞLADI BÖLGENİN DEVİ OLDU!

İnşaatların kaba işçiliklerini yaparak sektöre giriş yapan Adem Soytekin bölgenin en yüksek projesine de imza attı. Soytekin’in kaba işçiliğini yaptığı projeler arasında Ekrem İmamoğlu’nun sahibi olduğu İmamoğlu İnşaat projelerinden bazıları bulunuyor. Kalfalıkla mesleğe giriş yapan Soytekin, bir süre sonra Beylikdüzü’nde bölgenin en yüksek projelerinden biri olan 125 metrelik Akros İstanbul projesini kat karşılığı yaptı.