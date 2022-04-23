İmamoğlu'ndan 'mülteci' şovu! Siz hiç Suriyelileri teselli eden CHP'li gördünüz mü?
Polonya'nın başkenti Varşova'ya giden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ukraynalı mültecileri teselli etmesi CHP'nin mülteci ikiyüzlülüğünü gündeme getirdi.
Polonya'nın başkenti Varşova'ya giden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ukraynalı mültecileri teselli etmesiyle gündemde.
Ağlayan bir Ukraynalı kadına sarılan CHP'li İmamoğlu, mülteci şovu yapsa da bu tutum akıllara partisi CHP'nin Suriyelileri gönderme ısrarını getirdi. Tutarsız ve sahicilikten uzak bu muamele ise tepkilere sebep oldu.