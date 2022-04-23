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Siyaset İmamoğlu'ndan 'mülteci' şovu! Siz hiç Suriyelileri teselli eden CHP'li gördünüz mü?
Siyaset

İmamoğlu'ndan 'mülteci' şovu! Siz hiç Suriyelileri teselli eden CHP'li gördünüz mü?

Polonya'nın başkenti Varşova'ya giden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ukraynalı mültecileri teselli etmesi CHP'nin mülteci ikiyüzlülüğünü gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 01:59:00 -

Polonya'nın başkenti Varşova'ya giden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ukraynalı mültecileri teselli etmesiyle gündemde.

Ağlayan bir Ukraynalı kadına sarılan CHP'li İmamoğlu, mülteci şovu yapsa da bu tutum akıllara partisi CHP'nin Suriyelileri gönderme ısrarını getirdi. Tutarsız ve sahicilikten uzak bu muamele ise tepkilere sebep oldu.

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Yorumlar

Akitci

Yaw 12 yıldır multecimi olur Allah aşkına ülke bitti tukendi

Vanlı mehmet

Yazık yav yazık lar olsun buna oy veren müslüman sen geçektenmi müslümanın tartışılır vallahi zerre kadar imanı olan bu kâfir aşıklarına oy verilmez...
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