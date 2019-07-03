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İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak

CHP’li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin en stratejik koltuğunu Koç’un adamı Yavuz Erkut’a teslim ediyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:43

 Haber Merkezi 

Türkiye’yi kaosa sürüklemek için başlatılan Gezi kalkışması başta olmak üzere birçok yıkım operasyonunda aktif rol üstlenen Koç, 25 yıl sonra sola teslim edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne de demir attı. Seçim kampanyası boyunca CHP’nin havayolu şirketi gibi çalışan Koç Grubu’nun; Ekrem İmamoğlu ile ilgili kurduğu yakın ilişki resmiyete döküldü. CHP’li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine Koç Holding’de üst düzey müdürlükte bulunan Yavuz Erkut’un getirileceğini açıklayarak, Koç’a ilk kıyağını yaptı.

17-25 Aralık ihaneti sonrası “Bizim cemaatle bir problemimiz yok" diyen Koç Grubu’nun, CHP’li Ekrem İmamoğlu ile ilişkisi bir kez daha deşifre oldu. Terör partisi HDP ve İP’in desteğiyle seçimi kazanan CHP’li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin en stratejik koltuğunu Koç’un adamına teslim etti.

CHP’li İmamoğlu duyurdu

31 Mart seçimlerinden bu yana CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu ultra lüks uçaklarıyla uçuran Koç Grubu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne demir attı. TÜPRAŞ’ın Koç Holding’e devredilmesinin ardından 10 yıl boyunca şirketin genel müdürlüğünü yapan Yavuz Erkut’un İBB Genel Sekreteri olacağı açıklandı. Bir süre kendisine danışmanlık da yapan Erkut’un İBB’nin en önemli koltuğuna getirildiğini duyuran İmamoğlu, “Genel sekreter olarak düşündüğümüz Yavuz Erkut bey, kamu tecrübesi en üst seviyede. Türkiye’nin en kıymetli kurumlarından birini yönetmiş. Hem orada hem diğer görevde başarılı bir CEO’luk yapmış böyle bir beyefendi hizmet yapacak. Bakanlık onayı, güvenlik soruşturması ve diğer prosedürler devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:43
  1. Gezi kalkışması
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  3. CHP
  4. Koç Grubu
  5. Ekrem İmamoğlu
  6. CHP’li Ekrem İmamoğlu
  7. Koç Holding
  8. Yavuz Erkut
  9. 17-25 Aralık ihaneti
  10. Terör partisi HDP
  11. İP
  12. 31 Mart seçimleri
  13. TÜPRAŞ
  14. İBB Genel Sekreteri

YORUM YAZ

  • AkilAkil6 dk önce
    Koç'un su Çalma müdürü transfer ettiler uçağını kullanmak bu kadar pahalı diyeti odedin
  • Deli İboDeli İbo9 dk önce
    Koç tahsis ettiği uçağı herhalde seçim veresiyesi olarak verdiyse, şimdi tahsilatını yapıyor.
  • BurdurluBurdurlu12 dk önce
    ibb'ye bağlı hortumlar tek tek kesiliyor, birileri çıldırıyor.

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