İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak

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Türkiye’yi kaosa sürüklemek için başlatılan Gezi kalkışması başta olmak üzere birçok yıkım operasyonunda aktif rol üstlenen Koç, 25 yıl sonra sola teslim edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne de demir attı. Seçim kampanyası boyunca CHP’nin havayolu şirketi gibi çalışan Koç Grubu’nun; Ekrem İmamoğlu ile ilgili kurduğu yakın ilişki resmiyete döküldü. CHP’li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine Koç Holding’de üst düzey müdürlükte bulunan Yavuz Erkut’un getirileceğini açıklayarak, Koç’a ilk kıyağını yaptı.

17-25 Aralık ihaneti sonrası “Bizim cemaatle bir problemimiz yok" diyen Koç Grubu’nun, CHP’li Ekrem İmamoğlu ile ilişkisi bir kez daha deşifre oldu. Terör partisi HDP ve İP’in desteğiyle seçimi kazanan CHP’li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin en stratejik koltuğunu Koç’un adamına teslim etti.

CHP’li İmamoğlu duyurdu

31 Mart seçimlerinden bu yana CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu ultra lüks uçaklarıyla uçuran Koç Grubu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne demir attı. TÜPRAŞ’ın Koç Holding’e devredilmesinin ardından 10 yıl boyunca şirketin genel müdürlüğünü yapan Yavuz Erkut’un İBB Genel Sekreteri olacağı açıklandı. Bir süre kendisine danışmanlık da yapan Erkut’un İBB’nin en önemli koltuğuna getirildiğini duyuran İmamoğlu, “Genel sekreter olarak düşündüğümüz Yavuz Erkut bey, kamu tecrübesi en üst seviyede. Türkiye’nin en kıymetli kurumlarından birini yönetmiş. Hem orada hem diğer görevde başarılı bir CEO’luk yapmış böyle bir beyefendi hizmet yapacak. Bakanlık onayı, güvenlik soruşturması ve diğer prosedürler devam ediyor” ifadelerini kullandı.