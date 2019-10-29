İmamoğlu'ndan İslam düşmanı Şevval Sam'a konser kıyağı

yeniakit.com.tr

Göreve geleli aylar olmasına rağmen İstanbul’a kayda değer bir hizmette bulunmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yandaşlarına para akıtmaya devam ediyor.

Yerel seçim sürecinde "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla Ekrem İmamoğlu’nun mağdur rolünü oynadığı seçim stratejisine destek veren Candan Erçetin, Gökhan Özoğuz ve Şevval Sam gibi ‘sözde’ sanatçılar aylar önce ektikleri tohumun meyvelerini şimdi almaya başladı.

{relation id:948369 slug:'ibbden-buyuk-saygisizlik-sultanahmet-meydaninin-ruhuna-yakismayan-goruntuler'}

Sıra Şevval Sam’da!

Daha önce 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Üsküdar'daki etkinlikte sahne alması için “Erdoğan düşmanı” Candan Erçetin ile anlaşan İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için de İslam düşmanı Leman Sam’ın kızı Şevval Sam’a para akıttı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için İstanbul’da adres olarak Sultanahmet Meydanı’nı tercih etti. İmamoğlu’nun konser için manevi misyonu yüksek olan Sultanahmet’i seçmesi büyük bir tepkiyle karşılanırken tarihi meydandaki skandal konserde Şevval Sam sahne aldı.

Cami ve türbelerle çevrili olan meydanda hareketli şarkılar seslendiren Sam, daha sonradan Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu ile bir araya gelerek onlara olan ‘hayran’lığını dile getirdi.

Misyoner filminde seslendirme yaptı

"Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır" paylaşımıyla içindeki İslam düşmanlığını dışarı vuran sözde sanatçı Leman Sam'ın kızı Şevval Sam, "Türkiye’deki Hıristiyanlar" tarafından çıkarılan “Mesih İsa’nın Yaşamı” adlı bir filmde “Mesih İsa”yı ve “İlâhi”leri seslendirenler arasında yer almıştı.

İmamoğlu parayı yandaşlara akıtıyor

Türkiye’deki misyoner faaliyetlerinde seslendirme yapan Sam’ın, CHP’li Ekrem İmamoğlu aracılığıyla İBB’nin kasasından millete hizmete harcanması gereken parayı cebine indirerek manevi değeri yüksek tarihi Sultanahmet Meydanı’nda çalgılı çengili eğlencede sahne alması manidar karşılandı.

İmamoğlu’nun bundan sonraki süreçlerde kendisine destek veren hangi yandaş sanatçıya gelir kapısı olacağı merak ediliyor.