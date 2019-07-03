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İmamoğlu'ndan İP ve SP'ye ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi ve İYİ Parti il başkanlıklarını ziyaret etti.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:35
İmamoğlu'ndan İP ve SP'ye ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi partilerin il başkanlarını ziyaretlerine devam ediyor. İlk olarak Saadet Parti'ni ziyaret eden İmamoğlu'nu, İl Başkanı Abdullah Sevim'in İstanbul dışında olması nedeniyle İl Başkan Yardımcısı Bülent Kaya karşıladı.

SP İl Başkanlığı makamına geçen İmamoğlu, bir süre yöneticilerle görüştü. Ardından Kaya ile birlikte açıklama yapan İmamoğlu, bütün siyasi partilerin il başkanlıklarını ziyaret edeceklerini söyledi.

Belediyede siyasi partilerle ilgilenen bir masa kuracaklarını ifade eden İmamoğlu, "Bu değerli masayı kuracak ve beraber çalışacağız. Zaman içerisinde bu ziyaretlerden sonra elbette taahhütlerimiz olacak. İnşallah siyasi partilerimizin katkısıyla bu düzeni koordine edeceğiz. Bu İstanbul'un lehine olacaktır." dedi.

Karşılıklı hediyeleşmenin ardından İmamoğlu, Cevizlibağ'da bulunan SP İl Başkanlığı'ndan ayrılarak İYİ Parti'nin Merter'deki İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

Burada İl Başkanı Buğra Kavuncu ve diğer yöneticiler tarafından karşılanan İmamoğlu, bir süre il yönetimiyle görüşme yaptı.

Daha sonra gazetecilerin sorularına da yanıtlayan İmamoğlu, il başkanlıklarına yapacağı ziyaretler konusunda randevu talebine AK Parti ve MHP'den nasıl bir cevap geldiğine ilişkin soru üzerine, şunları söyledi:

"MHP'den henüz geri bir dönüş almadık. Bekliyoruz. Yani il başkanının şehir dışında olduğuna dair bir bilgi iletildi. Henüz bir geri dönüş almadık. AK Parti’den dün öğleden sonra akşama doğru sadece bütün belediye başkanları ile ziyaretimize gelmek istedikleri noktasında bir geri dönüş iletildi bize. Pazartesi bir randevu verdik. Ama bu belediye başkanlarının ziyareti elbette bizi çok mutlu eder. Başımızın üzerinde yerleri var kaldı ki bir arada çalışacağız. Pazartesi günü kendilerini beklediğimizi belirttik."

 

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:35
  1. İstanbul
  2. Buğra Kavuncu
  3. Ekrem Imamoğlu

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