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Siyaset İmamoğlu'ndan görülmemiş uyanıklık! Toplu taşımaya yaptığı zamma 'ücret düzenlemesi' kılıfı taktı
Siyaset

İmamoğlu'ndan görülmemiş uyanıklık! Toplu taşımaya yaptığı zamma 'ücret düzenlemesi' kılıfı taktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşımda kullanılan elektronik bilet fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı. İmamoğlu'nun yaptığı zam teklifinde toplu ulaşımda yapılan zamma 'ücret düzenlemesi' denildiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 14:20:00 -
İmamoğlu'ndan görülmemiş uyanıklık! Toplu taşımaya yaptığı zamma 'ücret düzenlemesi' kılıfı taktı

İBB koltuğuna oturmadan önce ‘zam’ değil ‘tasarruf’ yapacakları vaadinde bulunan Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra tasarruf yerine ‘israf’, indirim yerine de ‘zam’ yaptı.

İmamoğlu’nun son icraati İstanbullulara sunulan en önemli hizmetlerden toplu ulaşıma kallavi zam yapmak oldu.

Zamın adı “ücret düzenlemesi” oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşımda kullanılan elektronik bilet fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı. İBB Başkanı İmamoğlu da toplu ulaşıma yapılan sübvanseler, gelir ve gider kalemlerini içeren bir sunum yaparak talep edilen zammın ekonomik gidişatın sonucu olduğunu savundu.

İmamoğlu’nun yaptığı zam teklifinde “ücret düzenlemesi” ifadesinin yer alması ise dikkat çekti. Yaptıkları zammı gizlemeye çalışan İmamoğlu’nun uyanıklığı dikkatlerden kaçmadı.

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