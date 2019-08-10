0553 313 94 23

İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın damadına ziyaret! 'Güzel işler yapıyorsunuz'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ı Hadımköy'deki İnsansız Hava Aracı üretim fabrikasında ziyaret etti. İmamoğlu, görüşmede Bayraktar'a “İyi işler yapan kamuya yararı olan vakıfları diğerlerinden ayırırız. Anlatımınıza bakınca siz de güzel hizmetler yapıyorsunuz” dedi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:12
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın damadına ziyaret! 'Güzel işler yapıyorsunuz'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Baykar Teknik Müdürü (CTO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ı Hadımköy’deki İnsansız Hava Aracı (İHA) üretim fabrikasında ziyaret etti.

OdaTV'nin haberine göre: Geçen hafta perşembe günü gerçekleşen ziyarette, Ekrem İmamoğlu’nun ekibinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de yer aldı. Ziyarette, Selçuk Bayraktar’ın yanı sıra babası Özdemir Bayraktar ve FETÖ’nün Balyoz kumpasıyla mağdur edilmiş bir komutanın da bulunduğu öğrenildi.

"Güzel hizmetler yapıyorsunuz"

Bayraktar’ın Ekrem İmamoğlu ve heyetine üretilen İHA ve SİHA’ları tanıttığı bunun yanı sıra Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) konuşulduğu belirtildi.

Görüşmede, İmamoğlu’nun Bayraktar’a “İyi işler yapan kamuya yararı olan vakıfları diğerlerinden ayırırız. Anlatımınıza bakınca siz de güzel hizmetler yapıyorsunuz” dediği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:12
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
  2. Selçuk Bayraktar

YORUM YAZ

  • Sina SALIKSina SALIK11 dk önce
    bu yakınlaşmadan fetönün bayraktar grubuna sızması gerçekleşir başka da bir şey olmaz.
  • MEHMET DEMIRCIMEHMET DEMIRCI19 dk önce
    bizde inandık sana yunan sıfatlı mahluk...
  • mehmet kelmehmet kel21 dk önce
    bilgileri kopyalamaya mı geldin ekrem :)
  • mlymmlym26 dk önce
    Başkasının yaptığı hizmetler üzerinden prim yapmaya çalışıyor,yersen tabi.
  • abdullahabdullah29 dk önce
    sahalarda daha çok görmek istediğimiz hareket bunlar...Başka Türkiye yok bu vatan hepimizizn
  • İlkokul beşte terk İlkokul beşte terk 35 dk önce
    Sayın Ekrem İmamoğlu madem tesisi gezdin dolaştın orda güzel şeylerin yapıldığına güzlerinle şahit oldun. Senden ricam çık bir basın toplantısı yap. Ve o leğen kafalılaraorda leğen üretilmiyor de ancak o zaman burda güzel şeyler yapılıyor deyiminde samimi olduğuna inanırım.
  • Mustafa Mustafa 43 dk önce
    Lütfetmiş bu ülkede 17 yıldır yapılan harika işler yapılırken neredeydi
  • Necmettin Necmettin 44 dk önce
    Bu şerefsiz alçak kimki bayraktara güzel işler yapıyorsunuz diyebiliyor
  • Abdullah MuratAbdullah Murat1 sa önce
    Sen çok çirkin bir iş yaptın Allahın büyük saydığı büyük bir ahlaksızlık olan peygamberin öldürülmesi hükmünü verdiği eşcinselleri destekleyerek devlet kurumunun logosunu onların bayrağının rengine boyadın. Buna itibar etmeyin. bunlarla beraberlik göstermeyin onu bile kullanırlar. Yoldan çıkmışların güzelleri şeytanın onlara güzel gösterdiklerinden ibarettir. Güzel gelecek ise Allahtan hakkıyla sakınan ona itaat gayretinde olanlardır. Azgın kafir ve cahil halka uyar onları memnun etmek için çalışırsanız Nankörlüğü sahte bir faydalanma sevgisini zayıf bir bağı alırsınız müminler niyeti hep Allahı hoşnut etmek olmalıdır. Allahın hükümlerini getirin Allahın hükümlerini istemeyen müslüman değildir Müslüman o hükümlere teslim olmuş değildir Müslüman olmayan artık dostta değildir.Kafirler birbirinin destekleyicisidir

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kabe'nin örtüsü "Kisve-i Şerif" değiştirildi
  1. Kabe'nin örtüsü "Kisve-i Şerif"..
  2. Türkiye ile Azerbaycan arasında direkt..
  3. Atatürk Evi Projesine ilk destek..
  4. MEB ilk kez Diyanet adına yurt dışına..
  5. Karadeniz Sahil Yolu’nda bayram..
  6. Kocaeli’de bayram öncesi 326 araca 177..
  7. Şehit annesi 4 erkek çocuğunu daha..
  8. Jandarmadan sürücülere broşürlü uyarı
  9. Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna harekat..
  10. Galericilere, iş yeri şartlarına uyum..
  11. Alaçatı’nın rüzgarı korunmaya muhtaç..
  12. Narlıdere’de ibadethaneler bayrama..
  13. Davalı mimar sahte "yüksek" mühendis..
  14. Voleybolda transfer
  15. Erdoğan'ın bayram mesajında dikkat..
  16. Dura, CHP Çeşme Gençlik Kolları..
  17. Renegade ve Compass modellerinde takas..
  18. Galatasaray’ın, rakibi Fiorentina
  19. Tosya’da son kurbanlıklar alıcılarını..
  20. Lekima Tayfunu Çin’i vuruyor
  21. Her sabah Van Gölü'nde yüzüyorlar
  22. Polenin doğurganlık arttırıcı etkisi
  23. Halk GYO, 2.67 milyarlık aktif..
  24. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı
  25. Ciltte oluşan problemlere dikkat
  26. Bayram alışverişi tüm yoğunluğuyla..
  27. TAMBU’dan Kurban Bayramına özel yeni..
  28. Torosların eteklerinde asırlık bayram..
  29. Köylüler 70 yıllık çöplüğü futbol..
  30. GRAFİKLİ - Eren Bülbül'ün kanı yerde..
Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü

Günün Karikatürü

10 Ağustos 2019
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz