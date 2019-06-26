İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'alkol' açıklaması!
CHP'nin kesin olmayan sonuçlara göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir programda merakla beklenen konuya açıklık getirdi. İmamoğlu, 'İlçelerde bulunan sosyal tesislere alkol gelecek mi' sorusuna 'Halk mevcut durumdan memnun. Böyle bir şey olmayacak' diyerek cevap verdii.26 Haziran 2019 Çarşamba 22:57
23 Haziran'da kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, sosyal tesislere alkol getirmeyeceklerini açıkladı.
Habertürk'te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programına katılan İmamoğlu, Didem Arslan Yılmaz'ın 'İlçelerde bulunan sosyal tesislere alkol gelecek mi' sorusuna 'Mevcut gidişatı değiştiremeyiz. Alkol getirilmeyecek' cevabını verdi.
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