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Dünya İmamoğlu'ndan Cemal Canpolat'ın sözlerine tepki: Rezil olduk
Dünya

İmamoğlu'ndan Cemal Canpolat'ın sözlerine tepki: Rezil olduk

Yeniakit Publisher
2023-10-09 02:08:00 -

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkan Adayı Cemal Canpolat'ın yaptığı konuşmaya tepki göstererek salondan dışarı çıktı. İmamoğlu, Canpolat'ın konuşmasına 'Bu neydi ya! Ayıp ya, rezil olduk. Türkiye izliyor bizi.' diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkan Adayı Cemal Canpolat'ın yaptığı konuşmaya tepki göstererek salondan dışarı çıktı. İmamoğlu, Canpolat'ın konuşmasına 'Bu neydi ya! Ayıp ya, rezil olduk. Türkiye izliyor bizi.' diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, adayların yaptığı konuşmanın ardından salondan dışarı çıktı. CHP İstanbul İl Başkan Adayı Cemal Canpolat'ın yaptığı konuşmaya tepki gösteren İmamoğlu, "Bu neydi ya! Ayıp ya, rezil olduk." dedi.

Tepki göstererek salondan çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi 38'inci İstanbul İl Kongresi Haliç Kongre Merkezi'nde oy verme işlemiyle devam ediyor. Adayların yaptığı konuşmaların ardından salondan dışarı çıkan Ekrem İmamoğlu, kendisine yönelik eleştirilerde bulunan Cemal Canpolat'a tepki gösterdi.

"Rezil olduk Türkiye bizi izliyor"

İmamoğlu, "Bu neydi ya! Ayıp ya, rezil olduk. Türkiye izliyor bizi." diyerek tepki gösterdi. Bina dışında aracına binmeden önce kendisine sevgi gösterisinde bulunan partililerle sohbet eden İmamoğlu, "Çok çirkinleştirdiler. Çok yalan konuştular, o yalanlarında boğulsunlar. Ama biz tertemiz yürüyeceğiz." dedi.

Canpolat ne dedi?

Belediyede kadroların liyakattan uzak oluşturulduğunu söyleyen Cemal Canpolat, "Kimse kendine paye çıkarmasın. Belediye başkanı olduktan sonra, CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. Şimdi, CHP delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: DHA

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