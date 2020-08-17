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Gündem

İmamoğlu'ndan büyük ikiyüzlülük! Yüzde 65 düşürdü

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Marmara Depremi'nin yıl dönümünde yaptığı hareket "yuh artık" dedirtti. Her fırsatta deprem konusunda endişe duyduğunu söyleyerek duyar kasan İmamoğlu, deprem için ayrılan bütçeyi 671 milyon 298 bin lira düşürdü.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 14:51:00 -
İmamoğlu'ndan büyük ikiyüzlülük! Yüzde 65 düşürdü

Seçildiği günden bu yana İstanbullulara hizmet etmek yerine şov ve reklam yapma peşinde koşan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun acıları halen akıllarda taze olan 17 Ağustos 1999 tarihli Marmara Depremi'nin yıl dönümünde yaptığı hareket vatandaşları adeta çileden çıkardı.

Deprem konusunda duyar kasarak uykularının kaçtığını dile getiren İmamoğlu'nun, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nın bütçesini 671 milyon 298 bin lira düşürdüğü ortaya çıktı.

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nın 1 milyar 18 milyon 921 bin lira olan 2019 bütçesi İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından yüzde 65 azaltılarak 347 milyon 623 bin liraya düşürüldü.

Deprem duyarı kasan İmamoğlu'ndan büyük ikiyüzlülük

Deprem konusunda her fırsatta duyar kasarak göz boymaya çalışan vizyonsuz İmamoğlu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Gerçekten İstanbul'un en önemli önceliği depremdir ve deprem dururken, şehrin sürecine katkı sunmayacağı gibi, zarar verebilecek başka kavramların bu şehri meşgul etmesini kabul edemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu'nun İstanbul'un en önemli önceliğinin deprem olduğunu söylemesine karşın İBB'nin deprem bütçesini yüzde 65 düşürmesi "büyük ikiyüzlülük" olarak yorumlandı.

 

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