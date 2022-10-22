İmamoğlu'ndan bomba hamle! O flaş adımı mı atacak?

Belediye başkanı olduğu şehrin sorunlarını çözemeyen Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'yi yönetme hayalleri kurmasının şaşırtıcı ve komik olduğunu belirten Mehmet Barlas, İBB Başkanı'nın cumhurbaşkanı adayı gibi şehir şehir gezmesini eleştirdi. Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sivas'ın Divriği ilçesinde otobüs terminali yaptı. Bu sırada başka bir bölgede konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yok sayması, yeniden cumhurbaşkanı adaylığı için havaya girmesi olarak yorumlandı. Ayrıca CHP'li İBB'nin Gümüşhane'de yaptırdığı okul için hazırlattığı afiş çok konuşuldu. Afişte Ekrem İmamoğlu ile Meral Akşener'in yan yana gösterilmesi, Kemal Kılıçdaroğlu'na başkaldırı olarak yorumlandı.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da belediye başkanı seçildiği günden beri trafik her geçen gün biraz daha sıkışıyor. Özellikle iş çıkış saatleri dayanılmaz hale geldi. Durum böyleyken İmamoğlu'nun İstanbul dışında yaptığı faaliyetler sahiden komik oluyor. Kendi şehrinin hiçbir sorununu çözememiş birinin ülkeyi yönetme hayalleri kurması şaşırtıcı ve komik."