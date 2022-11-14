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Gündem İmamoğlu'ndan akıl almaz terör saldırısı çıkışı! Buna mı takıldın be adam?
Gündem

İmamoğlu'ndan akıl almaz terör saldırısı çıkışı! Buna mı takıldın be adam?

Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin nöbet tuttuğu İstiklal Caddesi'nde bulunan banklar Beyoğlu Belediyesi ekiplerince kaldırılmıştı. Dünyanın pek çok şehrinde, yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde güvenlik gerekçesiyle hayata geçirilen bu uygulamaya, her konuda ahkam kesmeyi kendisine vazife edinen Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 12:25:00 -
İmamoğlu'ndan akıl almaz terör saldırısı çıkışı! Buna mı takıldın be adam?

Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin nöbet tuttuğu İstiklal Caddesi'nde bulunan banklar Beyoğlu Belediyesi ekiplerince kaldırılmıştı.

Dünyanın pek çok şehrinde, yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde güvenlik gerekçesiyle hayata geçirilen bu uygulamaya, her konuda ahkam kesmeyi kendisine vazife edinen Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstiklal Caddesi'ndeki bankların ve saksıların kaldırılmasıyla ilgili "Kalkıp bir saksıya kusur bulma kafası doğru bir kafa değil. Akşam buna müdahale etmek, ilk iş gibi buna bakmak doğru bir kafa değil. Ben, bu türlü düşünceye sahip olanları da Allah'a havale ediyorum. Saksılara göz koymak, suç bulmak değil de saksıları bir arada çalıştırmamız lazım" diyerek yine şov yaptı.

 

 

 

 

 

 

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Yorumlar

ot bitmez ot

İstanbulun başına böyle bir saksı getirilirse hem çiçek kurur hem şehir kurur hem beyin kurur

HACI

Doğru söylüyor bundaki saksı, devletteki ise akıl. Bu zavallı ne bilir güvenliği.
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