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Siyaset İmamoğlu'na tepki gösteren Ümit Özdağ'dan Burcu Köksal'a sürpriz teklif
Siyaset

İmamoğlu'na tepki gösteren Ümit Özdağ'dan Burcu Köksal'a sürpriz teklif

Yeniakit Publisher
2024-03-07 22:07:00 -
İmamoğlu'na tepki gösteren Ümit Özdağ'dan Burcu Köksal'a sürpriz teklif

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, DEM Parti ile ilgili sözleri nedeniyle önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tepki gösterdiği ardından İmamoğlu tarafından istifaya çağrılan Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ı partisine davet etti. Öte yandan Özdağ, "İmamoğlu Türkiye'nin tarafında değil büyükelçilerin tarafındadır. DEM'in yanındadır." dedi.

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, dün düzenlediği mitingde, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Afyon'da bir sürçülisan oldu. Kapılar tüm siyasi partilere aralıksız olarak açıktır" diyerek Köksal'ı düzeltti. Köksal yaşananlardan sonra yaptığı açıklamada ise sözlerinin arkasında olduğunu belirtip "Dil sürçmesi değil" diyerek krizi derinleştirdi.

İmamoğlu Burcu Köksal'ı istifaya çağırdı

Köksal'ın açıklamalarına Özel'den sonra bir tepki de CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, "Kendine başka bir iş ya da başka parti bulacak" diyerek Köksal'ı istifaya çağırdı. 

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise, "Burcu Köksal’a Zafer Partisi’nin kapıları açıktır." diye konuştu.

"İmamoğlu, Türkiye'nin değil büyükelçilerin tarafındadır"

Özdağ açıklamasında şunları söyledi:

"İmamoğlu'nun belediye başkanı olarak CHP Grup Başkanvekili'ni partiden kovma yetkisinin olmadığını düşünüyorum. Bu CHP'de hakim olan DEM'ci iklimi gösteriyor. İmamoğlu'na kapılarımız açılmayacak, İmamoğlu Türkiye'nin tarafında değil büyükelçilerin tarafındadır. DEM'in yanındadır. Bu hareketiyle de kimin yanında olduğunu göstermiştir"
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