İmamoğlu’na siyasi yasak mı geldi? Ekrem İmamoğlu davası ne oldu?

Eski Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve kurul üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası bugün Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Peki İmamoğlu davası sonuçlandı mı? Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak geldi mi?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Savcı, hapis cezasının yanı sıra İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "siyasi yasak" içeren 53. maddesinin de uygulanmasını da istemişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası eksikliklerin giderilmesi için 21 Eylül'e ertelendi.