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İmamoğlu'na 'resti çekmişti...' Muharrem İnce'den yeni adaylık açıklaması!

Geçtiğimiz günlerde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2023'te aday gösterilmesi durumunda 100 bin imza toplayarak seçime gireceğini söylediği iddia edilen Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yeni bir açıklama yaptı.

29 Eylül 2019 Pazar 10:21
İmamoğlu'na 'resti çekmişti...' Muharrem İnce'den yeni adaylık açıklaması!

2023'te yeniden cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Muharrem İnce, Uğur Dündar'a konuştu. CHP'nin 24 Haziran'da cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, "Tekrar aday gösterildiğimde hakkın yerini bulacağına inanıyorum. Ama partimin bunu nasıl değerlendireceği elbette ki seçim yaklaştıkça belli olacaktır" dedi. İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "Halk yanında, ben de tüm gücümle yanındayım" ifadesini de kullandı. Geçtiğimiz günlerde İnce'nin adaylık açıklamasının ardından İmamoğlu cephesi, "Artık mekanın yeni sahibi var" mesajı vermişti.

Dündar'ın, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerine daha uzun süre varken ve gündemde değilken cumhurbaşkanlığı adaylığınızı açıklamanız eleştirildi. Buna neden gerek duydunuz?" sorusuna İnce'nin yanıtı şöyle oldu:

"Benim şu anda partide sıradan bir üye olmanın dışında bir statüm yok. Ama politikanın içindeyim. Politika, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için yapılır. Ben 2014'te genel başkan adayı olduğumu açıkladığımda, partimin önüne 'Türkiye'yi CHP yönetmelidir, CHP iktidar olmalıdır' hedefini koydum. 16 Nisan referandumu ile iktidar artık TBMM çoğunluğu içinden çıkmıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunda belirleniyor. 24 Haziran 2018 seçiminde partim adına cumhurbaşkanlığına aday gösterildim. Kişisel olarak kendimi başarılı görsem de Türkiye'yi yönetme görevini devralamamış olmaktan dolayı kendi kişisel başarımın bir önemi olmadığını düşünüyorum. Ama bu seçimde birçok şeyi başardık. Sosyal demokratlar güçlü biçimde daima halkın değişilebileceğine inanırlar. Bu seçim bu değişimin güçlü işaretlerini bize sundu. Ben tekrar aday gösterildiğimde hakkın yerini bulacağına inanıyorum. Bunlar benim kişisel görüşlerim. Aynı zamanda bugünkü politik faaliyetlerimin amacıdır. Ama partimin bunu nasıl değerlendireceği elbette ki seçim tarihi yaklaştıkça belli olacaktır."

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 10:21
  1. İstanbul
  2. Muharrem İnce
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. Muharrem İnce Ekrem İmamoğlu
  5. İmamoğlu adaylık
  6. Muharrem İnce adaylık
  7. Uğur Dündar

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