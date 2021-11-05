İmamoğlu'na özendi! İBB çalışanından Tevfik Göksu'ya tehdit!

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başında bulunduğu İBB'ye bağlı Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalışan Utkan Baştürk, sosyal medya paylaşımlarında ve Esenler Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayarak Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu'yu tehdit etti. İBB tarafından bu dönemde CHP örgütü referansıyla işe girdiği anlaşılan Baştürk'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar kamuoyunda infiale sebep oldu.

Esenler Belediyesi'ni arayıp hakaret etti

Tevfik Göksu'yu Facebook hesabı paylaşımlarıyla tehdit eden Utkan Baştürk, Esenler Belediyesi Çağrı Merkezi üzerinden de tehdit, hakaret ve küfürlerini sürdürdü. Utkan Baştürk, Esenler Belediye Başkan Danışmanı Abdullah Aksu'yla yaptığı görüşmede Aksu'ya da tehdit, hakaret ve küfürler savurdu. AK Parti İstanbul İl Başkanlığından Göksu'yu tehdit eden İBB çalışanı ile ilgili yapılan açıklakada "Bir İBB çalışanının Esenler Belediye Başkanımız hakkında sarf ettiği hakaret ve tehditler, CHP'li İBB'nin işe alımlardaki partizanca tavrının sonucudur. Bu tavrın bir an önce son bulmasını, bu çalışan hakkında ivedilikle gereğinin yapılmasını bekliyoruz" denildi.

Başkanı da aynı yolun yolcusu

Bilindiği gibi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Elazığ depremi sonrasında Erzurum'da yaptığı kayak tatilini hatırlatan İBB Meclisi'nin AK Partili üyelerine "Kayak takımı g.tünüze girsin" demişti. İmamoğlu ayrıca, VIP salonu kullanma hakkı olmamasına rağmen zorla işgal etmesi sırasında Ordu Valisi'ne yönelik 'Valiniz itlik yapmıştır' ifadelerini kullanmış, ardından ise inkar ederek 'vali basitlik yaptı' dediğini öne sürmüştü.