  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İmamoğlu'na özendi! İBB çalışanından Tevfik Göksu'ya tehdit!
Gündem

İmamoğlu'na özendi! İBB çalışanından Tevfik Göksu'ya tehdit!

İBB'nin bu dönemde CHP örgütü referansıyla işe aldığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü çalışanı Utkan Baştürk, sosyal medya paylaşımlarında Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'yu tehdit edip hakaret ve küfürler savurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 18:53:00 -
İmamoğlu'na özendi! İBB çalışanından Tevfik Göksu'ya tehdit!

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başında bulunduğu İBB'ye bağlı Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalışan Utkan Baştürk, sosyal medya paylaşımlarında ve Esenler Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayarak Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu'yu tehdit etti. İBB tarafından bu dönemde CHP örgütü referansıyla işe girdiği anlaşılan Baştürk'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar kamuoyunda infiale sebep oldu.

Esenler Belediyesi'ni arayıp hakaret etti

Tevfik Göksu'yu Facebook hesabı paylaşımlarıyla tehdit eden Utkan Baştürk, Esenler Belediyesi Çağrı Merkezi üzerinden de tehdit, hakaret ve küfürlerini sürdürdü. Utkan Baştürk, Esenler Belediye Başkan Danışmanı Abdullah Aksu'yla yaptığı görüşmede Aksu'ya da tehdit, hakaret ve küfürler savurdu. AK Parti İstanbul İl Başkanlığından  Göksu'yu tehdit eden İBB çalışanı ile ilgili yapılan açıklakada "Bir İBB çalışanının Esenler Belediye Başkanımız hakkında sarf ettiği hakaret ve tehditler, CHP'li İBB'nin işe alımlardaki partizanca tavrının sonucudur. Bu tavrın bir an önce son bulmasını, bu çalışan hakkında ivedilikle gereğinin yapılmasını bekliyoruz" denildi.

Başkanı da aynı yolun yolcusu

Bilindiği gibi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Elazığ depremi sonrasında Erzurum'da yaptığı kayak tatilini hatırlatan İBB Meclisi'nin AK Partili üyelerine "Kayak takımı g.tünüze girsin" demişti. İmamoğlu ayrıca, VIP salonu kullanma hakkı olmamasına rağmen zorla işgal etmesi sırasında Ordu Valisi'ne yönelik 'Valiniz itlik yapmıştır' ifadelerini kullanmış, ardından ise inkar ederek 'vali basitlik yaptı' dediğini öne sürmüştü. 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
UNICERA İstanbul kapılarını açtı
Ekonomi

UNICERA İstanbul kapılarını açtı

Alanında Avrupa’nın en büyük ikinci fuarı olma özelliği taşıyan Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA İstanbul) törenle açıldı...
“Sizleri masada değil tarlada görmek istiyorum”
Ekonomi

“Sizleri masada değil tarlada görmek istiyorum”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlığına bağlı 81 il müdürüyle yaptığı toplantıda, “Bizim işimiz saha, gücümüz saha. Sizi masada ..
Oğuzhan Asiltürk'ün yerine gelen isim belli oldu
Siyaset

Oğuzhan Asiltürk'ün yerine gelen isim belli oldu

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün yerine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoll..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay