İmamoğlu'na karşı öğrenciler kampanya başlattı! Yasaları çiğneme kararı uygula

Erdoğan Gül

Yeni eğitim – öğretim yılı ile birlikte İstanbul’da öğrencilerin ulaşım sorunu tekrar gündeme geldi. Daha önce İstanbul’da ulaşıma yapılan genel zammın ardından İBB Meclisi bu yeni tarifeden öğrencilerin muaf olması yönünde karar aldı. Ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bunu veto etti ve zammın öğrenciler için de geçerli olmasını sağladı. Bunun üzerine İBB Meclisi zamdan öğrencilerin etkilenmemesi için yeni bir karar daha aldı. Meclisin ikinci aldığı kararı veto etme yetkisi bulunmayan İmamoğlu 110 günden fazla bir süredir bu kararı uygulamıyor.

İmza kampanyası başlattılar

İstanbul Öğrenci Platformu adı altında bir grup, Ekrem İmamoğlu’nun İBB Meclisi’nin kararını uygulaması ve ulaşım zammından öğrencilerin muaf tutulması için bir imza kampanyası başlattı.

https://www.change.org internet sitesi üzerinde başlatılan imza kampanyasında şu görüşlere yer verildi:

“İBB tarafından Öğrenci kartlarına yapılan %40 zam öğrenci ve velileri maddi açıdan zora sokmaktadır. Bu artış doğrultusunda İstanbul öğrenci kartı aylık abonman fiyatı 78 TL'den 109 TL'ye çıkmıştır.

İBB Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nın teklifi doğrultusunda öğrencilerin bu durumdan etkilenmemesi için yapılan zamların geri çekilerek aradaki farkın İBB tarafından İETT'ye sübvanse edilmesi kararı alınmıştı. İBB Başkanı Sn. Ekrem İMAMOĞLU tarafından bu karar VETO edilerek meclise geri gönderilmişti. Sonrasında öğrencilerin ısrarı üzerine Cumhur İttifakı meclis üyeleri bu kararı ‘ısrar karar’ olarak meclisten geçirmişti.

İBB Başkanı yasaları hiçe sayarak bu kararı hala uygulamamaktadır. Yeni öğretim yılının başlamasıyla birlikte meclisten geçen bu kararın uygulanmasını talep ediyor, öğrenci ve velilerimizin bu imza kampanyasına katılım ve desteklerini bekliyoruz.”