İmamoğlu’na çarpıcı gönderme: İstanbul'un Şeyhülislamı oldu

Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç, bugün yayınlanan yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

"Okul servis zam, taksi ve minibüs zam, İspark’a zam, sosyal tesis zam, Halk ekmeğe, Hamidiye suyuna zam, yüzlerce işçiye kıy, açılan ormanı aç, temel atmama töreni yap, otobüsleri garaja çek, araya 2 tatil sıkıştır! Evet, 10 ayda kim yaptı bunları ülen!" diyen Genç'in yazısı şöyle:

"Yüzsüz ve pişkin biriyle başa çıkamazsın arkadaş.

Yediği her haltı yüzüne çarparsın, herkesin gözü önünde gırtlağına kadar pisliğe batmıştır, ama o, hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam eder. Yüzü de kızarmaz.

“Sadece 10 ayda İstanbul’da neler yapıldı, tüm bunları kim yaptı?” demiş…

Hakikaten sadece 10 ayda kim yaptı bütün bunları İstanbullu’ya?!..

Ne vaat ettiyse tam tersi oldu…

Okul servislerine zam,

Taksi ve minibüslere zam,

İspark’a zam, sosyal tesislerin araç girişlerine zam,

Halk ekmeğe, Hamidiye suyuna zam,

Yüzlerce işçi işten atıldı..,

2018’de açılan Kemerburgaz Kent Ormanı bir daha açtı!,

Projeyi durdurma, temel atmama töreni düzenledi,

İstanbullu değil ama, yapraklar alkışladı,

Bayrampaşa’daki Atatürk heykelini elyaf’tan bronza dönüştürdü,

Esenler Otogarı’nın tuvaletlerini yaptı,

10 ayda iki defa tatil yaptı.

Sel felaketi mi var? Doğru yüzmeye…

Deprem mi oldu?.. Hadi bakalım doğru kaymaya…

Korona günlerinde “kar-zarar” hesabı yaptı, İETT otobüslerini garaja çektirdi,

75 liralık yardım kolisinin, “Prototip-150” modelini üretti,

“Zekat ve fitrenizi bize verin, kimsenin fetva vermesine gerek yok!” dedi, İstanbul’un Şeyhülislamı oldu,

Mayıs ayında doğal gaz faturalarımız iki katlandı,

Velhasıl bütün bunları 10 aya sığdırdı!..

Başlattığı bir şey yok, başlamış olanları da tamamlayacak hali mecali yok..,

***

Seçimde iki dikkat çeken sloganı vardı.

“Her şey çok güzel olacak!..”

Bir de o herkesi kucaklayacaktı, İstanbullu kucaklaşacaktı.

Ulan halimize bak.

Sorun bakalım bir istanbullu’ya her şey çok güzel oldu mu? Güzel hissediyor mu kendini?!

Kucaklamak ha?

Bırak herkesi kucaklamayı, evladını anasını babasını ninesini dedesini kucaklamaya hasret kaldı millet. Herkes birbirine mesafeli. Hem sosyal hem fiziksel!..

Sorun CHP’yi yaşı müsait amcalara teyzelere.

Derler ki; CHP demek kıtlık-karne- kuyruk ve de “uğursuzluk!” demek...

Bak işte, 10 ayda neler yapmış?!..

4 sene sonra kim bilir ne hale gelir.

Eh sen kaşındın, görmeden yaşamadan anlayacağın yoktu, katlanacaksın artık hemşerim!.."