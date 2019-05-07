İmamoğlu'na "Atatürk" dedi kemalistler bile isyan etti

YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin iptal kararı sonrasında Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı paylaştı.

Özoğuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu için "10 Kasım 1938'den bu yana ilk defa bir siyasi; duruşu, doğruluğu ve ileri görüşü ile Atatürk'ten sonraki sancağı eline almıştır!" yorumunda bulundu.

"Bugünün Atatürk'ü" dedi Kemalistler çıldırdı

Özoğuz paylaşımında, "10 Kasım 1938'den bu yana ilk defa bir siyasi; duruşu, doğruluğu ve ileri görüşü ile Atatürk'ten sonraki sancağı eline almıştır! Dönemler şartlarına göre değerlendirilir! Benim için ilkelerini benimseyişi, edebi ve kucaklaması ile bugünün Atatürk'üdür kendisi!" ifadelerini kullandı.

"Bugünün Atatürk'ü" ifadeleri nedeniyle bazı sosyal medya kullanıcıları Özoğuz’a sert tepki gösterdi. Özoğuz da tepkilere cevap verdi.