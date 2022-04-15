İmamoğlu yine şaşırtmadı... Kendi seçim vaadini inkar etti
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilere yansıyan bölümünün geri çekilmesi teklifi, AK Parti ve MHP'nin oy çokluğuyla kabul edildi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise indirimi veto edeceğini söylerek, "öğrencilere ücretsiz ulaşım vaadinde bulunmadığını" iddia etti. Ancak CHP'nin 2,5 yıl önce yayımladığı video İmamoğlu'nun yalanını gözler önüne serdi.
Cumhur İttifakı üyelerinin öğrenci zammını engellemesi üzerine, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisine yöneltilen 'öğrencilere ücretsiz ulaşım vaadinize ne oldu?' sorusuna, 'Yalan üzerine temel kuruyorlar' diyerek tepki gösterdi. Ancak seçimde kullanılan reklam filmi, İmamoğlu'nu yalanladı.
İBB Meclisi'nde, öğrencileri yüzde 40'lık son ulaşım zammından muaf tutan Cumhur İttifakı'nın teklifi, AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. Adeta çılgına dönen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, indirimi veto edeceğini söyledi.
İmamoğlu, AK Parti sıralarından, "Seçimden önce ulaşımı öğrenciye ücretsiz yapacağım diyordun" şeklinde yöneltilen sorulara, "Öğrenci indirimi yapacağız dedik seçimden önce. Yalan üzerine bir temel kuruluyor" şeklinde cevap verdi.
İmamoğlu vaadini unutsa da, seçim için hazırlanan reklam filminde "CHP'nin bütün belediyelerinde, öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz olacak" şeklinde net ifadeler yer alıyor.
Star Gazetesi