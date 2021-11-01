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Gündem İmamoğlu, yine AK Parti'nin projesinin üstüne kondu
Gündem

İmamoğlu, yine AK Parti'nin projesinin üstüne kondu

Geçen yıl hizmete açtıklarını ileri sürdüğü Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi'nin kurulu gücünü 25 MW’den 37 MW'ye çıkarttıklarını iddia eden Ekrem İmamoğlu yine çuvalladı. İBB'nin kurnaz başkanının, AK Parti döneminde yüzde 85'i tamamlanan tesisi bırakın baştan yapmayı, inşaatını tam iki kez durdurduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 16:10:00 -
İmamoğlu, yine AK Parti'nin projesinin üstüne kondu

yeniakit.com.tr

Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana icraatlarıyla değil, açıklamaları ve yaptığı tatillerle gündeme gelen Ekrem İmamoğlu, yine en iyi bildiği işi yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti’deyken tamamlanan ya da tamamlanma aşamasına gelen projeleri kendi projesiymiş gibi lanse edip algı oluşturmayı çok iyi beceren İmamoğlu, bir defa daha aynı kurnazlığa başvurdu. 

“Milleti aptal yerine koymayı bırak” 

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçen yıl bitirdiklerini ileri sürdüğü Seymen Biyokütle Enerji Santrali'nin kurulu gücünü 25 MW’den 37 MW'ye çıkartarak 760 bin İstanbullunun elektrik ihtiyacını karşılayacak enerji üretimine ulaştıklarını iddia eden İmamoğlu’nu arşivler yalanladı. Kurnaz İmamoğlu’nun, AK Parti döneminde yüzde 85'i tamamlanan Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi'ni bırakın baştan yapmayı, inşaatını tam iki kez durdurduğu ortaya çıktı. Faaliyete geçmesini iki defa sekteye uğrattığı bir tesis üzerinden kahramanlık hikayeleri yazan İBB Başkanı’na tepki gösteren vatandaşlar, İmamoğlu’na “Milleti aptal yerine koymayı bırak” çağrısında bulundu.  

Bu ilk vukuatı değil

Bilindiği gibi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce de Kemerburgaz Kent Ormanı ve Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı başta olmak üzere AK Parti yönetimindeki İBB’nin bitirdiği ya da bitirme noktasına geldiği pek çok projeyi sahiplenerek “siyasi hırsızlık” yapmıştı.

 

 

 

 

 

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