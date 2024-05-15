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Medya İmamoğlu, verdiği o pozla, riyakârlığın resmini çektirdi! Vallahi yazık
Medya

İmamoğlu, verdiği o pozla, riyakârlığın resmini çektirdi! Vallahi yazık

Yeniakit Publisher
2024-05-15 12:08:40 - 2024-05-15 12:08:39
İmamoğlu, verdiği o pozla, riyakârlığın resmini çektirdi! Vallahi yazık

Tamer Korkmaz, “Hamas’ı terör örgütü olarak görüyoruz” diyen Ekrem İmamoğlu’nun, Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki Ramallah şehrinin Belediye Başkanı Kassis’i ağırlamasını ikiyüzlülük olarak nitelendirdi. Korkmaz, Yeni Şafak’taki yazısında şunları kaydetti:

Tamer Korkmaz, “Hamas’ı terör örgütü olarak görüyoruz” diyen Ekrem İmamoğlu’nun, Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki Ramallah şehrinin Belediye Başkanı Kassis’i ağırlamasını ikiyüzlülük olarak nitelendirdi. Korkmaz, Yeni Şafak’taki yazısında şunları kaydetti:

“Ekrem İmamoğlu, Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki Ramallah şehrinin Belediye Başkanı Kassis’i ağırladı. (Sözcü, 12 Mayıs)

***

CNN International’a konuştuğunda...

“Hamas’ı terör örgütü olarak görüyoruz” diyen Ekrem İmamson Efendi, bu!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

-Yani?

-Komprador büyük sermayenin mavi boncuklusu Ekrem; Filistinli mevkidaşıyla poz verirken, riyakârlığın resmini çektirdi, Abidin!”

 

 

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Yorumlar

Gültekin

Ekrem İmamoğlu, havaya göre açıklama yapması devlet adamlığı ahlakına hiç uymuyor, devlet adamı gerçekleri hiç çekinmeden anlatabilen insan demektir.

SÜMÜKLÜBÖCEK.!!!

KARAKTERSİZ OMURGASIZ SÜMÜKLÜBÖCEK.!!!
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