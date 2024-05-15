İmamoğlu, verdiği o pozla, riyakârlığın resmini çektirdi! Vallahi yazık
Tamer Korkmaz, “Hamas’ı terör örgütü olarak görüyoruz” diyen Ekrem İmamoğlu’nun, Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki Ramallah şehrinin Belediye Başkanı Kassis’i ağırlamasını ikiyüzlülük olarak nitelendirdi. Korkmaz, Yeni Şafak’taki yazısında şunları kaydetti:
Tamer Korkmaz, “Hamas’ı terör örgütü olarak görüyoruz” diyen Ekrem İmamoğlu’nun, Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki Ramallah şehrinin Belediye Başkanı Kassis’i ağırlamasını ikiyüzlülük olarak nitelendirdi. Korkmaz, Yeni Şafak’taki yazısında şunları kaydetti:
“Ekrem İmamoğlu, Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki Ramallah şehrinin Belediye Başkanı Kassis’i ağırladı. (Sözcü, 12 Mayıs)
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CNN International’a konuştuğunda...
“Hamas’ı terör örgütü olarak görüyoruz” diyen Ekrem İmamson Efendi, bu!
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-Komprador büyük sermayenin mavi boncuklusu Ekrem; Filistinli mevkidaşıyla poz verirken, riyakârlığın resmini çektirdi, Abidin!”