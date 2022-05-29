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Siyaset İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la ilgili bomba iddia! Vay anasını
Siyaset

İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la ilgili bomba iddia! Vay anasını

Eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Türkiye'deki tüm CHP'li belediye başkanlarının katılımıyla Van'da gerçekleştirilen ve üç gün süren 'Belediye Başkanları Çalıştayı'nda edindiği bomba kulis bilgisini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 11:58:00 -
İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la ilgili bomba iddia! Vay anasını

 

Eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Türkiye'deki tüm CHP'li belediye başkanlarının katılımıyla Van'da gerçekleştirilen ve üç gün süren 'Belediye Başkanları Çalıştayı'nda edindiği kulis bilgisini paylaştı.

Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da dahil olmak üzere tüm belediye başkanlarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olma konusunda birleştiğini söyledi.

 

Yarkadaş, kulis bilgisini şu ifadelerle aktardı:

"Ekrem İmamoğlu, konuşmasında herhangi bir göreve talip olmadığını, partinin vereceği her görevin de başının üstünde olduğunu söylemiş. Konuştuğum belediye başkanları, çok birleştirici bir konuşma yaptığını söyledi. Benzer minvalde Mansur Yavaş da bir konuşma yapmış. 

Konuştuğum belediye başkanları şunu söylüyor; CHP'nin belediye başkanları, bugün Sayın Genel Başkan'ın adaylığı konusunda birleştiler, hemfikir oldular. Yarın Sayın Genel Başkan altılı masanın toplantısına gittiğinde eli daha güçlü gidecek. Genel hava, Kemal Bey'e tam destek yönünde."

 

 

 

 

 

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Yorumlar

Harun

Kk ya oyu neden verecegiz turkiye ile ilgili plani projesi ne aciklasin mesela ekenomiyi nasil duzeltecek dis sorunlari nasil cozecek ornegin egede ne yapacak yunanin istedigini verecekmi yoksa gaz aramaya devammi edecek iranla sorunlari ne yapacak ermenistanla ve amerikayla planlari ne aciklamali yoksa tayyip kotu diyerek oy istemesin su anda ne kadar turk ve turkiye dusmani varsa tayyip erdoganin sahsinda turk ve turkiyeye saldiriyorken kk eger onlarla is birligi icinde degilse yarin kendiside saldiri altinda kalacak...bekliyoruz nasil politika yapacaklarini ins camur politikasina devam etmez adam gibi siyaset yapar

aynen böyle

eğer öyle olursa çok yakın bir zamanda fetöş baykala yaptığı bir kaset gibi yancıyan oğlunada yapacak demektir marul orada dururken yancıyana bırakılırmı başkanlık
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