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Gündem İmamoğlu umumi tuvaleti bile siyasete alet etti
Gündem

İmamoğlu umumi tuvaleti bile siyasete alet etti

Yeniakit Publisher
2023-12-09 11:34:00 -
İmamoğlu umumi tuvaleti bile siyasete alet etti

Göreve geldiği 4.5 yılda İBB’nin bütçesini hizmete değil reklama akıtan ve gördüğü her boşluğa tanıtım afişleri asan CHP’li İmamoğlu’nun şimdi de İBB’ye bağlı tuvaletleri kendi reklamlarıyla donattığı ortaya çıktı.

ZEKERİYA SAY  İSTANBUL

Belediyenin bütçesini hizmete değil reklama akıtan ve gördüğü her boşluğa tanıtım afişleri asan CHP’li Ekrem İmamoğlu ‘Bu kadarına pes” dedirtti. “Reklam yapmıyoruz” dediği halde otobüs duraklarına ve üst geçitlere ‘Halk süt’ dağıtımına ilişkin ilanlar asan, hiçbir çalışmanın olmadığı metro şantiyelerinde sürekli afiş yenileyen İmamoğlu’nun şimdi de İBB’ye bağlı tuvaletleri kendi reklamlarıyla donattığı ortaya çıktı. Yaklaşan yerel seçimler öncesi propagandayı hızlandıran İmamoğlu’nun Üsküdar Valide-i Cedid Camii’nin pisuvarlarına reklam broşürleri astığı öğrenildi.

“Çiş”li siyaset

İnsanların tuvalet ihtiyaçlarını siyasete alet eden İmamoğlu’nun 2018 yılında AK Parti’nin İBB’yi yönettiği dönemde temeli atılan Türkiye’nin ilk Avrupa’nın en büyük ‘Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’nin açmakla övündüğü belirlendi. İnsanların küçük abdestini bozduğu pisuvarların başına ‘Kazandık İstanbul’a kazandırdık’ başlığıyla asılan reklam broşürleri, amaca giden yolda her şeyi istismar etmeyi alışkanlık haline getiren CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun pis ve kirli siyasetini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Bal

Yer tam yakışmış, tuvalet terliğinin yeri ancak tuvalet olabilir...
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