0553 313 94 23

İmamoğlu 'ücretsiz olacak' dedi, zam yaptı! "Bunu siz hakediyorsunuz"

İmamoğlu'nun seçim öncesi "Bunu siz hakediyorsunuz" sloganıyla ilkokul öğrencilerine ücretsiz servis vaadinde bulunmuştu fakat bugün İstanbul'da servislere yüzde 13 zam yapıldı. Taksi ücretlerine ise yüzde 25 zam geldi.

27 Ağustos 2019 Salı 20:20

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir vaadi daha havada kaldı. İmamoğlu seçim öncesi vatandaşlara bir çok vaatte bulunmuş fakat bu vaatlerin hiçbiri hayata geçirilmemişti. Bugün bir vaadi fos çıktı.

'Ücretsiz' dedi, yüzde 13 zam yaptı

İmamoğlu'nun seçim öncesi "Bunu siz hakediyorsunuz" sloganıyla ilkokul öğrencilerine ücretsiz servis vaadinde bulunmuştu fakat bugün İstanbul'da servislere yüzde 13 zam yapıldı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, zam kararı öncesi açıklamasında "vatandaş lehine olumlu zam" yapacaklarını iddia etmişti.

İmamoğlu'nun bu vaadi gibi 'ekmek ve süt ücretsiz olacak' vaadi de havada kalmıştı.

Taksi ücretlerine yüzde 25 zam!

Bu haberin ardından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldığını açıkladı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 20:20
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. ilkokul öğrencilerine ücretsiz servis vaadi
  4. ücretsiz servis vaadi
  5. Eyüp Aksu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF'den Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye şok
    1. TFF'den Beşiktaş, Galatasaray ve..
    2. İsmail Kartal: "Baktım 1 kişi eksik,..
    3. Başkan Güngör: “Çözüm makamıyız,..
    4. Kontrolden çıkan otomobil refüjde..
    5. İmamoğlu 'ücretsiz olacak' dedi, zam..
    6. TransAnatolia’nın 2 günü..
    7. Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ile..
    8. 2020 Dünya Gençler Oryantiring..
    9. BM'den "Batı Şeria ve Gazze'de..
    10. Bedia Akartürk: Erdoğan, Türkiye için..
    11. Eskişehirspor’da 3 futbolcuyla yollar..
    12. Güvenlik korucuları ve şehit..
    13. Genç Emirhan'ın organları 4 hastaya..
    14. Araç yangını E-5’te trafiği durma..
    15. MKE Ankaragücü'nde Kasımpaşa maçı..
    16. Acun Ilıcalı'nın kanalına giden Ahmet..
    17. Avrupa 15 yaşındaki Alpaslan Tahsin'in..
    18. "Oyuncularımıza güveniyorum"
    19. Erkan Sözeri: “Hayatımda ilk defa..
    20. Caretta caretta plajının işletmesi..
    21. Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Güvenli bölge..
    23. Esed rejiminden İdlib'e hava..
    24. Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği..
    25. Trabzon'da şiddetli yağış
    26. Odatv'nin 'Fethullah' aşkı!
    27. Halilağa 5. Yağlı Güreşlerinde..
    28. Çevreyi kirleten iş yerleri için..
    29. Putin, Erdoğan'ı havalimanından böyle..
    30. Çalımbay, hakem Fırat Aydınus’a ateş..
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı