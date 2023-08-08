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Gündem İmamoğlu 'sembolik rakamlara inecek' diyordu! İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 51 zam
Gündem

İmamoğlu 'sembolik rakamlara inecek' diyordu! İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 51 zam

Yeniakit Publisher
2023-08-08 12:04:00 - 2023-08-08 12:31:21
İmamoğlu 'sembolik rakamlara inecek' diyordu! İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 51 zam

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sembolik rakamlara indireceği İstanbul ulaşımına bir zam daha geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) bugün zam gündemiyle toplandı. Toplantı sonrası İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51.52 oranında zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi.

İstanbul’da Marmaray, metro, metrobüs, otobüs, minibüs, servis, taksi ücretlerine yüzde 51.52 oranında zam yapıldı. Tam bilet ücreti 15 TL oldu. Taksi açılış ücretine ise yüzde 75 zam yapılarak 40 TL’den 70 TL’ye çıkarıldı.

Buna göre 9.90 TL olan tam biniş ücreti 15 TL’ye yükseldi.  

Öğrenci ücreti 4,83 TL'den 7,32 TL'ye ,

Metrobüs, 14,69 TL'den 22,25 TL'ye 

Aylık abonman 777 TL’den 1.177 TL’ye,

Öğrenci abonmanı 140 TL’den 212 TL’ye,
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Taksi indi-bindi 40 TL’den, 70 TL'ye çıktı.

Okul servisleri en kısa mesafede 1200 liraya çıktı.

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Yorumlar

Kml

İBB şeysi "ulaşım ücreti sembolik rakamlara indireceğiz" şeklinde söz vermeyecekti. Günün şartlarına göre değerlendirme yaparız demesi daha mantıklı değil miydi?

Şamil

Hiç zam olmadan seçildiğinden sonraki ayda zam yapmıştı imamoğlu . Hadi onlara sövelimde benzine motorine birçok yorumcunun söylediği gibi yüzde yüz zam gelmişken yüzde 51 zam yapıyorsa imamoğlu ben bunu kimse kusura bakmasın başarı bile sayarım . Ayrıca meclis çoğunluğu iktidar cephesinde neden onay vermişler ???
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