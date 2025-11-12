İmamoğlu tam olarak ne ile suçlanıyor? 143 ayrı eylem 2 bin 352 yıl hapis İşte detaylar…

Detaylar

İddianamenin Kapsamı: 3 bin 809 sayfalık bu dev iddianamede, İstanbul'u adeta bir ahtapot gibi sarmalayan, 407 kişiden oluşan yapının adı, savcılıkça "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" olarak tanımlandı.

Örgüt Lideri İddiası: Ekrem İmamoğlu, bu yapının "kurucusu ve elebaşı" olmakla suçlanıyor.

Talep Edilen Ceza: İmamoğlu için tam 143 ayrı eylemden dolayı toplamda 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kamu Zararı: İddianamede, söz konusu suç örgütünün faaliyetleri sonucunda kamunun yaklaşık 160 milyar Türk Lirası ve 24 milyon Amerikan Doları zarara uğratıldığı belirtiliyor.

Bu iddianame ile, İmamoğlu'nun yönettiği iddia edilen geniş çaplı suç ağının mahkeme önüne taşınması sağlanmış oldu.

19 Mart’ta düzenlenen operasyonla başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmanın iddianamesi tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye sunulan iddianamede, İstanbul’u ahtapot gibi saran, CHP’yi dizayn eden yapı "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" olarak adlandırıldı. 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istenen Ekrem İmamoğlu'nun ‘örgütün kurucusu’ ve ‘elebaşı’ olarak tanımlandığı 3809 sayfalık iddianamede 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüphelinin ismi yer aldı.

İŞTE SUÇLAMALAR

İddianamede örgütün suç niteliği taşıyan 143 ayrı eyleme imza attığı belirtilerek İmamoğlu’nun tüm bu eylemlerden sorumlu olduğu ve 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. İddinameye giren 17 suç şöyle sıralandı: ‘Suç örgütü kurma ve yönetme', 'suç örgütüne üye olma', 'örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme', 'rüşvet alma', 'rüşvet verme', 'irtikap', 'ihaleye fesat karıştırma', 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'kişisel verilerin kaydedilmesi', 'kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'çevrenin kasten kirletilmesi', 'Orman Kanunu'na muhalefet', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, 'kamu malına zarar verme, 'Maden Kanunu'na muhalefet ve Orman Kanunu'na muhalefet…'

ÖRGÜTÜN KURUCUSU VE YÖNETİCİSİ İMAMOĞLU

Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden 99'unun örgüt mensubu, Ekrem İmamoğlu'nun örgütün kurucusu ve elebaşı olduğu belirtildi. İmamoğlu’nun çekirdek kadrosunda yer alan Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün'ün örgütün yöneticileri olduğu kaydedildi.

"AHTAPOT GİBİ KOLLARI İL GENELİNE YAYILDI"

İddianame 7 ayrı bölümden oluştu. İddianamenin birinci bölümünde örgütün yapısı ve özellikleri, ikinci bölümünde soruşturmanın genel özeti, üçüncü bölümünde İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde gerçekleştirdikleri eylemleri, dördüncü bölümünde "örgüt liderinin İBB Başkanı olduğu dönemde örgütün tıpkı bir ahtapotun kolları gibi ilimiz geneline yayılan eylemleri" benzetmesi yer aldı. diğer bölümlerde ise örgütün İBB dönemindeki eylemleri ve şüpheliler hakkında istenen atılı suçlar yer aldı.

160 milyar TL kamu zararı

Suç örgütünün kurulduğu 2014'ten günümüze kadarki faaliyetleri anlatılan iddianamede, "İddianameye konu 143 eyleme ilişkin elde olunan menfaatle sebep olunan kamu zararının suç tarihleri itibarıyla toplamda menkul olarak yaklaşık 160 milyar Türk Lirası ve 24 milyon ABD Doları, gayrimenkul olarak ise İstanbul ile ülke genelinde 95 taşınmazdan ibaret, (Örgüt lideri ve yöneticilerini suç gelirlerinden elde ettikleri mal varlıkları hariç) olduğu" değerlendirmesi yapıldı.

4 soruşturma devam ediyor

İstanbul Cumhuriyek Başsavcısı Akın Gürlek de iddianameyle ilgili açıklamalarda bulundu. İddianamede 76 kişinin "etkin pişmanlıktan" faydalandığını ifade eden Gürlek, İSKİ, İGDAŞ, İSBAK, Boğaziçi Tesis Yönetimiyle ilgili soruşturmaların devam ettiği ve bunlara yönelik ek iddianamelerin düzenleneceğini ifade etti.

Örgüt lideri İmamoğlu

407 ismin yer aldığı iddianamede Ekrem İmamoğlu 'örgüt lideri' olarak tanımlandı. İddianamede yer alan örgüt şemasına göre; Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün’ün örgüt yöneticileri olduğu belirtildi. Şemada her yönetici için farklı isim grupları yer aldı. 10 ismin doğrudan İmamoğlu'na bağlı çalıştığı iddia edildi.

İmamoğlu'na direkt bağlı isimler: Mehmet Murat Çalık, Tuncay Yılmaz, Yakup Öner, Mustafa Akın, Resul Emrah Şahan, Mehmet Pehlivan, Yiğit Oğuz Duman, Bakir Aydöner, Hakan Karaniş, Sarp Yalçınkaya.

Murat Ongun'a bağlı çalışanlar: Emrah Bağdatlı, Özge Bağdatlı, Nihat Sütlaş, Murat Kapki, Hüseyin Köksal, Serdal Taşkın, Buğra Gökçe, Kaan Sürmegöz, Pınar Türker, Kadriye Kasapoğlu, Gözdem Ongun, Fatoş Ayık, Turan Aydoğan, Barış Kılıç, Nihat Uçan, Elif Atayman, Güldem Şık, Erdinç Çolak, Ulaş Yılmaz, Ömür Yılmaz, Vedat Şahin, Kahraman Yeşilyurt, Metin Bal, Elif Güven, Mete (Soyadı Belirsiz), Nazlı Dalar, Esma Bayrak.

Fatih Keleş'e bağlı çalışanlar: Elçin Karaoğlu, Ali Nuhoğlu, Süleyman Atik, İbrahim Bülbüllü, Yavuz Saltık, Ali Rıza Yılmaz, Can Akın Çağlar, Gürkan Alpay, Ramazan Gülten, Mehmet Çakırlıoğlu, Murat Yazıcı, Ufuk Karakaya, Taner Çetin, Arzu Can, Çağla Demir.

Ertan Yıldız'a bağlı çalışanlar: Ziya Gökmen Togay, Ali Sukas, Burak Sıralı, Ali Kurt, Şafak Başa.

Murat Gülibrahimoğlu'na bağlı çalışanlar: Hakan Karanis, Sarp Yalçınkaya.

Hüseyin Gün'e bağlı çalışanlar: Necati Özkan, Erol Özgüner, Melih Geçek, Emrah Yüksel, Esra Bulduk, Zehra Keleş, İsmet Kobil.