İmamoğlu suç örgütü iddiası gündemi sarsıyor! İddianame ayrıntıları kamuoyunu şoke etti

Bülent Orakoğlu’nun yazısında da iddianamenin detayları masaya yatırıldı; şüphelilerin yabancı istihbarat desteğiyle hareket ettiği ve örgütün medya ayağının Tele1 üzerinden ülke aleyhine algı oluşturduğu vurgulandı. Avukatlar, iddianamenin delile dayalı olduğunu belirterek, CHP ve fonlama ilişkili medya çevrelerinin açıklamalarının çarpıtma amaçlı olduğunu ifade etti.

Hakimlik yazısında, şüphelilerin askeri ve siyasal casusluk suçundan, CIA ve İngiliz M16 ajanı Hüseyin Gün ile iş birliği yaptığı, özellikle İmamoğlu’nun bilgisi ve talimatıyla belediyelere ait verilerin Ostin isimli internet platformuna aktarıldığı belirtildi. İtirafçı Hüseyin Gün’ün beyanlarıyla da doğrulanan bu durum, örgütün yabancı istihbarat desteğiyle hareket ettiğini ortaya koydu.

İddianamede ayrıca Merdan Yanardağ’ın Tele1 kanalını örgütün medya ayağı olarak kullanarak ülke aleyhine algı oluşturduğu, karşılığında maddi menfaat temin ettiği vurgulandı. Avukatlar Sinan Pak ve Yurdal Kılıçer, iddianamenin detaylı ve delile dayalı olduğunu belirterek, CHP ve fonlama ilişkili medya çevrelerinin açıklamalarının gerçekleri çarpıtmaya yönelik olduğunu söyledi.

Özellikle Beşiktaş Belediyesi’ndeki rüşvet iddialarına dikkat çeken hukukçular, “Bu iddianame bir fragman. Asıl yolsuzluk ağı ve İmamoğlu’nun liderliğindeki örgütün gerçek boyutu ilerleyen süreçte ortaya çıkacak” değerlendirmesinde bulundu. İddianamenin açıklanmasının ardından muhalefet ve destekçileri şaşkınlık yaşarken, sürecin halk açısından takip edileceği belirtildi.

İşte Bülent Orakoğlu'nun YeniŞafak'taki yazısı;

Sulh ceza hakimliği karar yazısında, Ekrem İmamoğlu'nun elebaşı olduğu iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütünün amacının’’ Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturma amacıyla gerçekleşen yolsuzluk eylemlerinin yanında uluslararası desteği sağlamak için casusluk eylemlerini de gerçekleştirdikleri’’ belirtildi.

Şüpheliler Necati Özkan ve İmamoğlu'nun başta İBB'ye ait kurumsal hesaplar olmak üzere çok sayıda seçmenin sosyal medyasına ve iç yazışmalarına erişmek yöntemiyle 2019 seçimlerinde avantaj sağlamaya çalıştıkları kaydedilen yazıda, şüphelilerin askeri ve siyasal casusluk suçundan örgüt yöneticisi CIA ve İngiliz ajanı olarak faaliyet gösteren şimdilerin itirafçısı Hüseyin Gün ile birlikte hareket ettikleri, özellikle İmamoğlu'nun bilgisi ve talimatı ile Özkan'ın çok sayıda belediyeye ait veriyi Ostin isimli internet ortamına aktardığı, Sulh Ceza Hakimliğince gönderilen Yazıda, bu hususların etkin pişmanlık ifadesi veren İtirafçı Hüseyin Gün'ün beyanlarıyla da doğrulandığı, özellikle şüpheli Gün'ün raporlama sürecinde yabancı istihbarat servislerinden destek aldığı, dolayısıyla belirli bir hiyerarşi içerisinde iştirak halinde casusluk faaliyetlerinde bulunduklarının anlaşıldığı belirtilmiş.

Merdan Yanardağ’ın suç örgütünün medya ayağı olduğu anlaşılıyor. CIA ve M16 İstihbarat birimlerine ajanlık yapan vatan haini İstihbaratçı Hüseyin Gün tarafından batılı ülkeleri lehine verilen talimat yönlendirmeleri ile Yanardağın Genel Yönetmenliğini yaptığı Tele1 kanalını ülkemiz aleyhine algı oluşturmak amacıyla kullanıldığı Hakimlikçe tespit edilmişti. Hakimlik yazısında, Yanardağ'ın bu eylemleri karşılığında düzenli olarak elden maddi menfaat temin ettiği, bu hususun tanık beyanı ile doğrulandığı dikkate alındığında somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu tespit edilmişti.

İMAMOĞLU BİLİYORDU!

İtirafçı Hüseyin Gün: Biz elimizdeki yazılımla sosyal medya hesapları üzerinden iç yazışmaları görüp, buna göre algı oluşturmaya çalışıyorduk. Bu yaptığımız analizleri de ben Necati Özkan’la paylaşıyordum. Bu programın adı Pq’dur. Bu kişi benim ortağım olan Aaron’du. Aarron zaten istihbarattan emeklidir. Ben yaptığım analizleri Necati Özkan’a verirdim. Bunları Başkan’a iletmesini söylerdim. O da Başkan’a iletirdi. Başkan olarak kastedilen kişi Ekrem İmamoğlu’dur. Yazışmada ‘major’ olarak geçen kişi de Ekrem İmamoğlu’dur. Bunun anlamı Başkan demektir.

KİMLER ŞOK OLDU?

CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarının ‘siyasi’ olduğunu öne süren ve “nerede kaldı iddianame” diyerek dosyanın içeriğinin boş olduğunu öne süren malum zihniyet ve medyası, Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütüne yönelik iddianame sonrası cin çarpmışa döndü, gözler Ekrem İmamoğlu’nun elebaşılığını yaptığı ve Türkiye’yi ahtapot gibi saran İmamoğlu Suç Örgütüne (İSÖ) yönelik iddianameye odaklandı. Görevden uzaklaştırılan CHP’li belediye başkanları için yüzlerce yıl istenen soruşturmayı itibarsızlaştırmak için harekete geçen CHP Genel Başkan Özgür Özel ve güdümlü medyası “İddianame tel tel dökülüyor” yalanını söylerken, Akit’e konuşan hukukçular ise, “Asıl kıyametin, Ekrem İmamoğlu’nun liderliğini yaptığı İmamoğlu Suç Örgütüne yönelik iddianame açıklandığında kopacağını söyledi.

BU DAHA DEVEDE PİRE

Avukat Sinan Pak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Yeni açıklanan iddianame detaylı. İddianamede görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın adının olduğu rüşvet çarkına işaret ediliyor. Bunun yanında Akpolat’ı İmamoğlu’nun yönlendirdiği savunuluyor. İnanın, şu anda karşımızda bir fragman var. Film de yakında vizyona girecek. Beşiktaş Belediyesi’nde çok büyük meblağlar dönmüş. Bu büyük meblağlar, rüşvete konu olmuş. İddianame net. İllegal bir örgütle karşı karşıyayız. Bu örgütte patronlar, müteahhitler, belediye başkanları ve yardımcıları var. Anlıyoruz ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, esaslı çalışma yapmış. Deliller hukuki yollarla elde edilmiş. Kanıtlar, ifadeler ortaya konmuş. İddianamenin sulandırılmasına imkân verilmemiş. Müşahede ediyoruz ki CHP şaşkın. Özel de fondaş medya da biçare. Savunma yapamayan, iddianamede yer alan delillere ve itiraflara çıt çıkaramayan CHP’nin tek taktiği ise yargıyı yıpratmak. Özel’in yegâne gayesi hem bu iddianameyi hem İmamoğlu’na dönük soruşturmayı hukuki değil, siyasi hâle getirmek. Yazıklar olsun bu zihniyete! Gerçekleri Özel’in de CHP’nin de açıklaması mümkün değil. Tablo vahim. İmamoğlu’na dönük iddianamenin tamamlanmasıyla tablo daha vahim olacak. Rıza Akpolat ve diğerlerinin vurgunları devede pire olarak kalacak.

SOKAĞA ÇIKAMAYACAKLAR

Avukat Yurdal Kılıçer de konuya ilişkin şunları söyledi: “İddianamede gördüğümüz kadarıyla Aziz İhsan Aktaş isimli kişi, CHP’li belediyeler arasında menfaat birlikteliğine dayalı bir şebeke oluşturmuş. Bu yapı yalnızca İstanbul’la sınırlı değil, Türkiye’nin birçok yerindeki belediyeleri de kapsıyor. Bugüne kadar muhalefet, bu yolsuzluk dosyalarıyla ilgili olarak kamuoyunu ‘içi boş, asılsız ve yanlış’ beyanlarla yanıltmaya çalışıyordu. Ancak bu iddianameyle birlikte o söylemlerin büyük ölçüde çürütüldüğünü görüyoruz. Bundan sonra özellikle İBB soruşturmasıyla ilgili hazırlanacak iddianameler de eğer bu dosya gibi ciddi, vahim ve delile dayalı olursa muhalefetin bu soruşturmaları itibarsızlaştırma çabalarının boşa çıkacağı açık. O durumda bugüne kadar kamuoyuna sundukları iddiaların geçersizliği ortaya çıktığında halkın yüzüne nasıl bakacakları da ayrı bir merak konusu olacak. Dolayısıyla bu iddianame; yolsuzluk soruşturmaları açısından bir başlangıç, bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Şimdi bu sürecin fiilen başlaması, kamuoyu açısından olumlu bir gelişme ancak İmamoğlu suç örgütü açısından sonun başlangıcı olarak değerlendirilebilir İnşallah!