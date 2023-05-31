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Medya

İmamoğlu, seçim gecesi o isimle görüşmüş! "İşler karışacak" deyip duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-31 12:06:00 -
İmamoğlu, seçim gecesi o isimle görüşmüş! "İşler karışacak" deyip duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, “Seçimleri kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa edecek mi? CHP Kılıçdaroğlu ile mi yoluna devam eder yoksa Ekrem İmamoğlu partinin başına geçer mi?” sorularını irdeledi.

 

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, “Seçimleri kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa edecek mi? CHP Kılıçdaroğlu ile mi yoluna devam eder yoksa Ekrem İmamoğlu partinin başına geçer mi?” sorularını irdeledi.

Seçim gecesi genel başkan yardımcılarının Kılıçdaroğlu’na istifalarını sunmak istediğini ancak Kılıçdaroğlu’nun “İstifa için erken. Birlikte hareket ederiz” dediği kulisini aktaran Selvi, “CHP yönetimi Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığını tartışmaya açmamaya çalışıyor. ‘Kılıçdaroğlu, başarısız değil, tam aksine başarılı. CHP adayı olarak yüzde 48 oranında oy aldı. 1977 seçimlerinde yüzde 42 oy alan Ecevit’ten dahi yüksek oyu almayı başardı’ tezini savunuyorlar” diye yazdı.

Selvi ayrıca şunları kaydetti:
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“İmamoğlu, seçim gecesi CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu ile görüşmüş. Bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Ama cumhurbaşkanı adayı olması Kılıçdaroğlu tarafından engellenen Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı’na soyunursa işler karışacak. İstanbul sermayesi İmamoğlu’nu CHP’ye genel başkan yapmak istiyor.”

 

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