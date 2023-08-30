İmamoğlu, seçilmeden önce, “tanıdıkça seversiniz” demişti! Tanıdıkça tiksindiler

Belediye seçimleri öncesi verdiği bir röportajında, “Tanıdıklarında beni çok sevecekler. O kadar sevecekler ki ‘Bu benim evladım, kardeşim’ diyecekler” şeklinde beylik laflar eden CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, aradan geçen zamanda yandaşlarına bile ‘illallah’ dedirtti. Göreve geldiği 4.5 yılda reklamlarla, konserlerle İBB’nin bütçesini talan eden ve iş bilmezliğiyle İstanbul’u çeyrek asır geriye götüren İmamoğlu adeta bir nefret objesi haline geldi. Kibri Kafdağı’nı aşan ve son olarak İP lideri Meral Akşener’in “yüreksiz” ilan ettiği CHP’li İmamoğlu’nun gerçek yüzünü gören yandaşları bile ondan nefret etti.

YÜREKSİZ, ŞİZOFREN, GÜVENİLMEZ

İşte CHP liderliğine bile göz diken Ekrem İmamoğlu’nu tanıdıkça ondan tiksinen ve tepki gösteren yandaşlardan bazıları şöyle:

l Seçim hezimetinin ardından tabanından özür dileyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına iki kazanacak aday çıkardıklarını, ancak ikisinin de yürekli ve fedakâr bir tutum sergileyemediklerini” belirterek, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu “yüreksiz” ilan etti.

l Özellikle HDP seçmeni üzerindeki etkisi sebebiyle Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanlığına seçilmesinden büyük payı olan CHP’nin düşük İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ‘değişim’ diyerek kazan kaldıran İBB Başkanını net olmamakla suçlayarak, “İçten pazarlıklı” diye eleştirdi. Kaftancıoğlu’nun ayrıca İmamoğlu’na yönelik “aptal”, “şizofren” gibi ifadeler kullandığı öne sürüldü.

l 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ve HDP Eş Başkanı Pervin Buldan’ı yan yana getiren Ekrem İmamoğlu’na tepki gösteren İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Vedat Yenerer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu’na “siyasi fırıldak” dedi.

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l Zafer Partisi’nin ırkçı lideri Ümit Özdağ da, katıldığı bir televizyonun canlı yayında sorulan bir soru üzerine, “Ekrem İmamoğlu’nu güvenilmez bir siyasetçi olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

l Yandaş gazeteci Can Ataklı, seçildiği günden beri yaptığı hatalarını sıraladıktan sonra, İmamoğlu’nu “çapsız” ilan ederek “balon patladı” diye konuştu.

l Ekrem İmamoğlu’nun “vefasız” olduğunu söyleyen gazeteci Enver Aysever ise, “Allah aşkına Ekrem İmamoğlu’nun bana bir tane yoldaşlığa yaraşan tavrını göstersenize. Vefa yok. İdeoloji yok. Yoldaşlık yok. Sahte bir gülümseme, birtakım tavırlar” açıklamasında bulundu.

l “Yakınları bile Ekrem İmamoğlu’nu eleştirirken ben onu savundum” diyen piyanist Fazıl Say bile, “Onu desteklediğim için toplumdan af diliyorum, özür diliyorum” diyerek, nedamet getirdi.

l Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisini eleştiren sanatçı Gökhan Özoğuz da, “Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Ben bu otobüsten inerim arkadaş” diyerek tepkisini dile getirdi.

l Oyuncu Şahan Gökbakar da, “Konuştukça daha da kötüye gidiyor her şey... Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü” sözleriyle Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdi.

ŞİRİNLİK MASKESİ DÜŞTÜ

Konuyla ilgili Akit’e konuşan Gazeteci Cengiz Alçayır, şu değerlendirmelerde bulundu: “Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı seçilmeden önce ‘beni tanıdıkça daha çok sevecekler’ demişti. İnsanları o maskeyle kandıran İmamoğlu’nun gerçek yüzüyle karşılaşanlar ne olduğunu artık anlamaya başladı ama hâlâ görmedikleri yer var. Bu buzdağının görünen kısmı. ‘Ben hayatımda hiç yalan söylemedim’ deyip de bir yalan makinesi gibi çalışan İmamoğlu’na artık yandaşları ve kendisine oy verenleri bile tahammül edemiyor. Ama zamanla daha iyi gördüler ki, yüzünde maske üzerine maske var. Yani binbir suratlı biri olduğunu anladılar. İmamoğlu demek bir surat değil, binbir surat demektir. Bu yüzden de gerek siyasilerin, gerekse kendi cenahındaki destekçilerin İmamoğlu hakkında sürekli olumsuz sözler söylemeleri bir hakaret falan değil, durum tespitidir. Onlar bir gerçeği anlatmaya çalışıyorlar. Onu yakından tanıyanlar onun nasıl bir karaktere, nasıl bir ahlaka, nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu daha net görmüş oldular. Özetle İmamoğlu anlatılmaz, yaşanır diyorum.”