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Gündem İmamoğlu prodüksiyon sunar! Tramvaya kafa atan otobüs
Gündem

İmamoğlu prodüksiyon sunar! Tramvaya kafa atan otobüs

Yeniakit Publisher
2023-09-24 10:51:00 -
İmamoğlu prodüksiyon sunar! Tramvaya kafa atan otobüs

İstanbul’da her gün yeni bir İETT otobüs olayı yaşanıyor. Senaryo hep aynı sadece mekanlar farklı. Bu günkü mekan Beyoğlu. Otobüs tramvaya çarptı: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nın Fındıklı durağında İETT otobüsü tramvaya çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Karaköy istikametinde yoğunluk oluştu.

Kaza, Meclis-i Mebusan Caddesi'nde saat 16.15 sıralarında meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet- Kabataş seferini yapan İETT otobüsü yolcularını boşalttıktan sonra Fındıklı Durağına dönerken Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvaya çarptı.

 

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otobüsün ön camı ve aynası kırıldı.

Trafikte ise çift yönlü olarak yoğunluk yaşandı. Kaza yapan otobüs durağa çekilirken, tramvay seferine devam etti.
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