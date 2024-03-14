İmamoğlu o soruya böyle cevap verdi: Seni rahatsız eden ne?

CHP’nin kayıt dışı paralarının sayıldığı görüntüler gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili hukuki süreç de başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, para sayma görüntüleriyle ilgili ilk etapta CHP'den 3 kişiyi ifadeye çağırdı.

İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski İl Başkan Danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis Üyesi Fatih Keleş konuyla ilgili ifade verecekken iki kişi bu sabah ifade için adliyeye geldi. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ise yarın ifade vermek üzere adliyeye gelmesi bekleniyor.

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa’da katıldığı bir program sonrası danışmanı Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın para sayarken yayınlanan görüntülerine ilişkin Yeni Şafak’ın sorularını yanıtladı.

Yeni Şafak muhabirine anlamsız çıkış!

"Sosyal medyaya yansıyan para sayma görüntülerinde sizin inşaat şirketinizin genel müdürünün de olmasını çok konuşuldu bu konuda bir açıklamanız olacak mı?" sorusuna İmamoğlu, "Her şeyin bir açıklaması var. Seni rahatsız eden ne. Partimizin işi var orada, partimizin detayları açıklama yetkisi de var, açıklayacaktır" dedi.

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Kaçamak cevap: Eksik bir işlem olabilir

İmamoğlu "Parti genel merkezi bir makbuz yayınlamadı, bağışlar makbuz karşılığı yapılıyormuş" hatırlatması üzerine, "Makbuz var, kendi aralarında teslim, tesellüm var. Eksik bir işlem olabilir" cevabını verdi.

Köşeye sıkışınca 'Avukat mısın' dedi

"Belgenin makbuz olarak kabul edilmediğini" söyleyen gazeteciye İmamoğlu, "Avukat mısın? Yargıç mısın?" diye sordu.