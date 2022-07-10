İmamoğlu nerede gören duyan var mı? İstanbul sele teslim: Ekrem İmamoğlu tatil de mi?

İstanbul’da Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Sarıyer, Şile, Beşiktaş, Kağıthane, Şişli, Bağcılar ve Fatih ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. Haramidere'nin taşmasıyla Esenyurt'ta Pınar ve Yeşilkent Mahalleleri sular altında kaldı. Yüzlerce vatandaşın evi, bayram günü sel sularıyla dolarken AFAD, valilik, ilçe belediyesi ekipleri olmak üzere tüm yetkili birimler harekete geçti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabahın ilk saatlerinde afet bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Konya Selçuklu’daki programını yarıda kesip İstanbul’a döndü, selden etkilenen vatandaşlarla buluşup incelemeler yaptı.

Ekrem İmamoğlu nerde?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ise yaşanan afete yönelik ne kurumsal ne de sosyal medyadan herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti. Sabah'ta yer alan haberde, İBB Başkanı, Muğla'nın Fethiye ilçesi'nde tatilini sürdürüyor. Uzunyurt'ta tatil yapan İmamoğlu'nun şu ana dek kente dönmediği ve kimseye bilgi vermediği belirtiliyor. Ekrem İmamoğlu'nun Fethiye'deki tatil keyfine ara dahi vermemesine, birçok İstanbullu sosyal medya hesaplarından kendisine tepki gösterdi. İmamoğlu, İstanbullu karda mahsur kalıp bir yardım eli beklerken İngiliz büyükelçi ile balıkçı keyifi yapmıştı.