İmamoğlu medya şovmeni

Hali hazırda işleyen kritik projeleri durduran, ‘temel atmama’ şeklinde tuhaf törenler düzenleyen, hizmetten çok iftira üreten CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun bir algı operasyonu daha çöktü. Ekrem İmamoğlu’nun medya tarafından ambargoya tabi tutulduğu iddiası, bizzat CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yalanlandı.

Televizyonlardan inmedi

Gazetemiz Akit, malum zihniyet tarafından “İmamoğlu’na medyada yer verilmiyor, sansür konuluyor” şeklinde yürütülen algı operasyonun ‘yalan’ olduğunu tescilledi. Ayasofya’nın ibadete açıldığı gün İstanbul’u terk eden CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na basın kuruluşları tarafından hiçbir şekilde ambargo uygulanmadığı aksine ‘medyaya kazık’ çaktığı belirlendi. “Sesimizi duyuramıyoruz, faaliyetlerimiz engelleniyor” diye yaygara koparan İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin bir önceki AK Partili yönetimden tam 2 kat fazla televizyon kanalına çıktığı ve yüzbinlerce PR çalışması yaptırdığı tespit edildi.

CHP’ye böyle kıyak geçildi

CHP’li büyükşehir belediyesine bağlı Kültür Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi; 2018 yılında gazetelerde 62 bin 252 kez, Ekrem İmamoğlu döneminde ise 73 bin 868 defa basılı yayına haber oldu. Meydanlardan isim vererek medya kuruluşlarını tehdit eden Ekrem İmamoğlu, bir önceki yönetime göre TV’lerde 2 kat fazla yer buldu. 2018 yılında AK Partili yönetim 12 bin 191 kez televizyon kanalında görünürken, İmamoğlu sadece 2019 yılında 23 bin 370 kere televizyonlara konu oldu. 2018’de 448 kez radyolar tarafından yer verilen İBB, 2019’da 590 kere radyoların haber kuşaklarında yer edindi. 2018 yılında İBB’yi yöneten AK Parti’nin 33 bin 12 defa konu edindiği haber portalları, CHP zihniyetine geçtiğimiz yıl 36 bin 133 kez kıyak geçti.

AK Parti’nin binbir emekle yaptığı tüm projelerin üzerine çöken, göreve geldiği günden itibaren hizmet değil yalan üreten İmamoğlu’nun sırf gövde gösterisi yapmak için uygulamaya geçirdiği reklam savurganlığı büyük tepki çekti.

‘İBB’nin gelirleri düştü’ diye ağlamıştı

Seçimden önce İBB kaynaklarının hizmet üretmede yeterli olacağını dile getiren, koltuğa oturur oturmaz Avrupa bankalarından kredi çeken, bir danışmanına ayda 45 bin lira maaş veren, konserlere 47 milyon lira bütçe ayıran İmamoğlu’nun ayrıca Instagram’a da şov amaçlı ‘ücretli reklam’ verdiği belirlendi. “İBB’nin gelirleri düştü” diye ağlayan İmamoğlu’nun daha önce de koronavirüs ile ilgili ‘dijital reklam’ adı altında 1 milyon lirayı aşkın para harcadığı, 23 Nisan’da ise Halk TV gibi yandaş kuruluşlara 950 bin liralık reklam verdiği tespit edilmişti.