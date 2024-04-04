İmamoğlu kazandı! Yunan medyası paylaştı

Türkiye 2024 yerel seçimleri için 31 Mart’ta sandığa gitti. Seçimlerin akabinde İstanbul’un belediye başkanlığının değişmediğini gören Avrupa ülkeleri bu sonucu zafer olarak bildirdi. Yunan medyasının paylaştığı Ayasofya görseli sosyal medyada gündem oldu.

Ayasofya’nın tekrar cami olmasını hazmedemeyen Yunanistan, Ekrem İmamoğlu’nun seçimi almasını böyle kutladı.

Minaresiz olarak resmedilen Ayasofya’nın önünde onlarca Yunanistan bayrağı ve semalarında uçan Yunan ve İsrail heronları görülüyor.

Yerel seçimlere ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yunanistan Atina Belediye Başkanı Doukas, Türkçe olarak "Tebrikler" yazdı.

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Doukas, şu ifadeleri kullandı: "Yeniden seçilmeniz son derece başarılı görev sürenizi taçlandırıyor. Modern ve demokratik bir şehir vizyonunuz hem Türkiye içinde hem de ötesinde ilham kaynağı oluyor. Ortak değerlerimiz ve şehirlerimizin karşı karşıya olduğu yeni zorlukları ele alma konusundaki güçlü kararlılığımız rehberliğinde işbirliğimizin sorunsuz olacağından eminim."

Dün de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a siyonist rejimden tebrik mesajı gelmişti.

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