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Gündem İmamoğlu kazandı! Yunan medyası paylaştı
Gündem

İmamoğlu kazandı! Yunan medyası paylaştı

Yeniakit Publisher
2024-04-04 11:20:00 -
İmamoğlu kazandı! Yunan medyası paylaştı

31 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni Ekrem İmamoğlu’nun kazandığını gören Yunan basını her yerde Ayasofya’nın minaresiz görüldüğü Yunan bayraklı resimleri paylaşmaya başladı.

Türkiye 2024 yerel seçimleri için 31 Mart’ta sandığa gitti. Seçimlerin akabinde İstanbul’un belediye başkanlığının değişmediğini gören Avrupa ülkeleri bu sonucu zafer olarak bildirdi. Yunan medyasının paylaştığı Ayasofya görseli sosyal medyada gündem oldu.

Ayasofya’nın tekrar cami olmasını hazmedemeyen Yunanistan, Ekrem İmamoğlu’nun seçimi almasını böyle kutladı.

Minaresiz olarak resmedilen Ayasofya’nın önünde onlarca Yunanistan bayrağı ve semalarında uçan Yunan ve İsrail heronları görülüyor.

Yerel seçimlere ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yunanistan Atina Belediye Başkanı Doukas, Türkçe olarak "Tebrikler" yazdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Doukas, şu ifadeleri kullandı: "Yeniden seçilmeniz son derece başarılı görev sürenizi taçlandırıyor. Modern ve demokratik bir şehir vizyonunuz hem Türkiye içinde hem de ötesinde ilham kaynağı oluyor. Ortak değerlerimiz ve şehirlerimizin karşı karşıya olduğu yeni zorlukları ele alma konusundaki güçlü kararlılığımız rehberliğinde işbirliğimizin sorunsuz olacağından eminim."

Dün de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a siyonist rejimden tebrik mesajı gelmişti.

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Yorumlar

Salih argun

Şu hainleri sevindirenlere yazıklar olsun. BU DEDİĞİME KİBİRLİ AKPARTİLİ YÖNETİCİLER EN BÜYÜK PAYA SAHİPTİR !!! HALKI SUÇLA SUÇLA NEREYE KADAR KARDEŞİM DÖNÜN DE KENDİZİNW BAKIN BİRAZ YETER BU İSRAFINIZ KİBRİNİZ !

Doğrular

Onlar bile kimin ne olduğunu anladıda bizim içimizdeki salaklar hala anlamadı veya anlamak istemiyorlar .
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