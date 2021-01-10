İmamoğlu kararını verdi: Türkleri değil Rusları seçti!

WhatsApp, kullanıcılarına yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeleri yönünde çağrıda bulununca Türkiye'de birçok kişiyi kaybetti. WhatsApp'ın gönderdiği çağrı mesajında, ya gizlilik sözleşmemizi kabul edin ya da uygulamamızı akıllı telefonunuzdan silin uyarısı yer alıyor. WhatsApp'ın kararına göre gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin uygulamaları ise 8 Şubat tarihinde kendileri tarafından silinecek.

Tercihler yerli uygulama BİP'ten yana

Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarının büyük bölümü WhatsApp'ın bu dayatmacı kararından sonra yerli uygulama BİP'e geçti. Tercihini açıklayan isimlerden İBB'nin CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yerli uygulama BİP'i değil, Rusların sahip olduğu Telegram'ı seçtiğini duyurdu.

Bir de kullanıcı davet etti

Twitter hesabından davette bulunan CHP'li İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu aralar birçok kişiye telegrama katıldı bildirimi geliyor. Eğer siz de bu mesajlaşma servisi uygulamasını indirdiyseniz kanalıma katılabilir, İstanbul ile ilgili gelişmeleri ve bilgilendirmeleri buradan da takip edebilirsiniz."