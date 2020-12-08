İmamoğlu İstanbul'u sözde öz kaynakla yönetecekti! Bakın 1 buçuk yılda ne kadar borca batırdı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim döneminde "İBB'nin yeterli kaynağı var. Öz kaynakları ile belediyeyi rahatça yönetirim. O kaynağı akılcı ve güvenilir bir şekilde dağıtacak sistemi ve belediye başkanı yok" iddiasında bulunmuştu. Ancak İmamoğlu, İBB Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra 2019 bütçesi 23 milyar 800 milyon TL, 2020 bütçesi 25 milyar 800 milyon TL olan İBB'yi 1 buçuk yılda 20 milyar TL borçlandırdı.

CHP'li İmamoğlu 11 Haziran 2019'da yaptığı bir konuşmada ise "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni borç sarmalının içerisine sokanlardan artık hiç kimseye fayda olmadığını da özellikle belirtmek istiyorum" demişti.

İşte İBB yönetiminin borçlanma tarihleri:

11 Temmuz 2019: 1 milyar 525 milyon TL iç borçlanma.

17 Ekim 2019: 700 milyon TL iç borçlanma.

13 Şubat 2020: Üsküdar- Çekmeköy metro hattına ilave 24 metro aracı alınması için 22 milyon 672 bin Euro dış borçlanma.

12 Mart 2020: Dudullu-Bostancı Metrosu İnşaat ve Elektromekanik İşleri, Yer Altı Aktarma Merkezleri (Otoparklar), Depo Alanı ile Yönetim Binası ve Kontrol Merkezi İnşaatı için 188 milyon 325 bin 406,42 Euro + Sigorta primi tutarında dış borçlanma.

12 Mart 2020: İBB Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi" için 150 milyon Euro + Sigorta primi tutarında dış borçlanma

12 Mart 2020: Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı İnşaat, Elektromekanik ve Araç Alımı İşi için araç alımında yerli ve milli araç tedariki hassasiyeti göz önünde bulundurularak kalan sözleşme bedeli ve keşif artış bedeli ile toplam 98 milyon 631 bin 803 Euro +Sigorta primi tutarında dış borçlanma.

12 Mart 2020: 208 milyon TL iç borçlanma.

11 Mayıs 2020: İSKİ için 250 milyon TL iç borçlanma.

11 Mayıs 2020: İGDAŞ için, 500 milyon TL, İSTAÇ A.Ş için 42 milyon TL, Metro A.Ş için 30 milyon TL

11 Mayıs 2020: 248 milyon TL iç borçlanma.

11 Mayıs 2020: 400 milyon TL iç borçlanma.

11 Mayıs 2020: İETT için 100 milyon TL iç borçlanma.

11 Mayıs 2020: Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı projesi için 73 milyon 304 bin 745,35 Euro + Sigorta primi tutarında dış borçlanma.

17 Eylül 2020: Silivri Seymen Çöp Depolama Sahasında Arıtma Tesisi Yapım İşi için 10 milyon Euro + Sigorta primi tutarında dış borçlanma.

17 Eylül 2020: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve bozulan nakit akışının iyileştirilmesi amacıyla 246 milyon TL iç borçlanma.

17 Eylül 2020: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve bozulan nakit akışının iyileştirilmesi amacıyla 406 milyon TL iç borçlanma

18 Kasım 2020: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve bozulan nakit akışının iyileştirilmesi amacıyla 300 milyon TL iç borçlanma.

18 Kasım 2020: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve bozulan nakit akışının iyileştirilmesi amacıyla 300 milyon TL iç borçlanma.

19 Kasım 2020: ETT Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı yatırım programı taslağında bulunan, 300 adet yüksek kapasiteli yeni otobüs alımı yatırımında kullanılmak üzere 90 milyon Euro dış borçlanma.

2 Aralık 2020: 580 milyon dolar Eurobond tahvili satışıyla 5 yıl vadeli yıllık yüzde 6.6 faizle 2020 için 4.5 milyar TL dış borç alındı.

Diğer iştirakler için istenen borç talebi

CHP'li İBB yönetimi 11 Mayıs'taki Olağanüstü Meclis oturumunda Kovid-19 pandemisi nedeniyle gelirlerinin düştüğünü ileri sürerek iştirak şirketlerinin de gelir elde edemediğini belirterek borçlanma isteğinde bulundu.

11 Mayıs'ta istenen diğer borçlanmalar:

AĞAÇ A.Ş: 46 milyon TL

BELTUR A.Ş: 48 milyon TL

BİMTAŞ A.Ş: 18 milyon TL

HAMİDİYE A.Ş: 21 milyon TL

İGDAŞ A.Ş: 1,05 milyar TL

İSBAK A.Ş: 38 milyon TL

İSFALT A.Ş: 84 milyon TL

İSTAÇ A.Ş: 128 Milyon TL

İSTANBUL ENERJİ A.Ş: 66 milyon TL.

İstanbul Halk Ekmek A.Ş: 41 milyon TL.

ŞEHİR HATLARI A.Ş: 32 milyon TL.

METRO İSTANBUL A.Ş: 127 Milyon TL

İSTON A.Ş: 38 Milyon TL.

KÜLTÜR A.Ş: 58 Milyon TL.

SPOR İSTANBUL A.Ş: 38 milyon TL.

İSYÖN A.Ş: 7 milyon TL.

AK Parti: 25 senede ancak düzelttik bir 25 yıl daha gerekecek

Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu 11 Mayıs'taki olağanüstü mecliste borçlanmalar görüşüldüğü esnada , İBB'nin yaptığı borçlanmaları eleştirerek, "Buraya sosyal yardım yapmaya değil. Yaklaşık 12 milyar TL borçlanma ile geldiniz. İBB'nin bütçesi 25 milyar TL siz bütçenin yüzde 50'ye yakını kadar borçlanma yapmak istiyorsunuz. Bu şekilde belediyeyi batırır, iflas ettirirsiniz. Hani bu kentte israf vardı önleyecektiniz? Niye önlemediniz? Nerede o israflar? Hani bu kentin bütçesini yüzde 50 artıracaktınız? Haydi pandemiden dolayı yüzde 10 artırsaydınız nerede bu gayretler? Ey İstanbullular! Burası İstanbul'un geleceğini karartmak isteyenlerle İstanbul'un geleceğini aydınlığa taşımak isteyenlerin platformudur. Biz İstanbul'un geleceğini aydınlığa taşımak istiyoruz. Bu borçlanma teklifinize biz eğer evet dersek bu şehrin geleceğini ancak 25 yılda CHP'den alıp düzelttik bir daha düzeltmek için bir daha 25 yıl gerekecek" demişti.