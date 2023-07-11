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Medya İmamoğlu ile ilgili bomba iddia! Herkes birbirine "Bu doğru mu" diye soruyor
Medya

İmamoğlu ile ilgili bomba iddia! Herkes birbirine "Bu doğru mu" diye soruyor

Yeniakit Publisher
2023-07-11 15:52:00 -
İmamoğlu ile ilgili bomba iddia! Herkes birbirine "Bu doğru mu" diye soruyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Hafta sonu İstanbul’un ilçelerinde yapılan ilçe kongresi delege seçimlerinin tamamını Kılıçdaroğlu kazandı. Ekrem İmamoğlu, en iddialı olduğu İstanbul’da delege seçimlerini kazanamadı" dedi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlığa aday olmayacağını iddia etti.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Hafta sonu İstanbul’un ilçelerinde yapılan ilçe kongresi delege seçimlerinin tamamını Kılıçdaroğlu kazandı. Ekrem İmamoğlu, en iddialı olduğu İstanbul’da delege seçimlerini kazanamadı" dedi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlığa aday olmayacağını iddia etti.

İmamoğlu'nun geçen hafta CHP İstanbul milletvekilleriyle bir toplantı yaptığını hatırlatan Selvi, yazısında, şunları kaydetti:

“CHP’nin İstanbul’da 18 milletvekili bulunuyor. Toplantıya 8 milletvekili katıldı. Ama ancak bunların yarısı İmamoğlu’nu destekliyor.

Toplantıya Engin Altay, Gökhan Günaydın, Enis Berberoğlu, Özgür Karabat, Yunus Emre, Ali Gökçek, Yüksel Mansur Kılıç, Turan Taşkın Özer katıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ekrem İmamoğlu’nun toplantıda, ‘Eğer değişim gerçekleşmezse yerel seçimleri de kaybedebiliriz’ dediği ifade edildi. İmamoğlu’nun, ‘Değişim sürecine ben liderlik etmek istiyorum’ dediği öğrenildi. Ancak CHP genel başkanlığına aday olduğunu söylemediği belirtildi.

İmamoğlu, İstanbul seçimlerini kazanacağına inanıyor. Ama İstanbul’u ittifak sayesinde kazandığı için HDP ve İYİ Parti’nin aday çıkarması durumunda İstanbul’u kaybetme endişesi taşıdığı ifade ediliyor.

Bu arada İmamoğlu’nun canını sıkan bir başka gelişme de son zamanlarda yaptırdığı anketlerde beklediğini bulamaması.”

 

 

 

 

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Yorumlar

Akıl fikir verilir

AkadirSelvi cehapenin akıl hocası olmuş Sana ne cehape battıysa Selvi efendi ?

KEMALİST

BEKLEYELİM BAKALIM, BELKİDE HİÇ BEKLENMEYEN BİR ŞEY OLABİLİR?ZAMAN HERŞEYİN İLACIDIR..!
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