İmamoğlu İBB’nin cenaze aracıyla uyuşturucu kaçakçılığını inkar etti! İhale şartnamesi ortaya çıktı: Sorumluluk İBB’de

Türkiye’de uyuşturucu ile mücadelede Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, beklenmedik bir durum oraya çıktı.

Adana’da TAG Otoyolu İncirlik park alanında durumundan şüphelenilerek durdurulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) şehirler arası cenaze nakil aracında yapılan aramada, 144 kilo esrar ele geçirildi

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken konu, bir anda Türkiye’nin gündemine oturdu.

Konuya ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan açıklama geldi. İmamoğlu, yaşananların algı operasyonu olduğunu iddia etti.

İBB Başkanı, “Yeni bir algı operasyonu, yeni bir itibar katli kampanyasıyla daha karşı karşıyayız. Bu kampanyalar ne İBB’yi kirletebilir ne de bizi yıldırır. Bir taşeron şirketin uhdesinde çalışan 2 şöförün karıştığı iddia edilen suçla ilgili teftiş kurulumuz soruşturma başlattı.” ifadelerine yer verdi.

Ekrem İmamoğlu, uyuşturucu kaçakçılığı skandalında İBB’nin sorumluluğu bulunmadığını iddia ederken, ortaya çıkan ihale şartnamesine göre ihale sonucu işe alınan şoförlerin listesinin İBB tarafından hazırlandığı öğrenildi. İBB’nin suçladığı firma da araçların ve şoförlerin şartname gereği İBB’nin sorumluluğunda olduğu açıklandı.

Araçların mola vereceği yerlerin tesislerin bile İBB’nin onayı ile belirlendiği ortaya çıktı. İBB başkanı İmamoğlu’nun ‘İBB ile alakası yok’ demesine rağmen ihale şartnamesine konulan madde ile araçların mola yerlerine varana kadar İBB onayından geçtiği görüldü.