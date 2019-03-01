İmamoğlu hap mı kullanıyor?

yeniakit.com.tr Akit TV’de bugün, Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili’nde, Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Muharrem Coşkun, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Erkem İmamoğlu’nun propoganda amaçlı ziyaret ettiği yerlerde sürekli reddedildiğini hatırlattı ve “İmamoğlu’nun sinirleri alınmış” esprisini yaptı.

Bunun üzerine Ali İhsan Karahasanoğlu, “Sinirleri alınmış. Günde kaç ilaç alıyor onu da bilmiyorum. Çünkü kendisinin sinirli birçok şeyine de şahidim ben” dedi.

Sinirli kişiliğiyle bilinen İmamoğlu, karakol bastığı haberleriyle gündeme gelmişti. Aynı zamanda CHP’li İmamoğlu, Akit TV muhabirlerine saldırmış, yanındakilere dövdürmüştü.