İmamoğlu, Hamas’a bakın niçin saldırmış! Resmen şok olacaksınız! ‘İman tazelemenin’ bir gereği

haber7.com yazarı Nihat Nasır, Ekrem İmamoğlu’nun Hamas’tan niçin “terör örgütü” olarak bahsettiğini açıkladı. “ABD (ve batı) hangi konuda olursa olsun anlaşma yaptıkları tüm muhataplarını bağlayacak bir deneme süreci öngörürler ve bu anlamda kendilerine bağlılık sözü veren müminlerinden periyodik aralıklarla ‘tecdid-i iman’ etmelerini isterler. İşte, Ekrem İmamoğlu'nun mezkûr açıklaması, bahsini ettiğimiz ‘iman tazelemenin’ bir gereğidir” diyen Nasır, yazısında özetle şunları kaydetti:

“CNN International’in geçtiğimiz günlerde İstanbul belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı röportaj gündemdeki yerini hâlâ koruyor.

Buna sebep, hiç şüphesiz ki, Hamas hakkında sarf ettiği vicdanları yaralayan iftira mahiyetindeki sözleriydi.

Konuya geçmeden önce çokça tartışılan beyanattan kısa bir bölüm aktaralım dilerseniz.

“Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz. Hamas’ın yaptığını kötü görüyoruz, kötü bir durum. Terör saldırısıdır.”

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(…) İmamoğlu, şu an başta ABD olmak üzere tüm batılı ülkelerin Türkiye için münasip gördükleri müstakbel cumhurbaşkanı namzedidir.

(…) İmamoğlu ile belediye başkanı olduğu için değil, 2028’de Türkiye’nin cumhurbaşkanı olmasını istedikleri kişi olduğu için böyle bir röportaj yapılmıştır!

Sorular da özel olarak seçilmiştir!

Neden mi?

Şundan…

Herkes gayet iyi bilir ki, Amerika ve batı, birini destekleyecekse eğer, daha anlaşmanın en başında o kişiden bir takım sözler alır.

Söz almakla da kalmaz, her vesile ile muhatabının bu sözünde durup durmadığını test eder.

Bu, sadece İmamoğlu için geçerli bir şart değildir.

ABD (ve batı) hangi konuda olursa olsun anlaşma yaptıkları tüm muhataplarını bağlayacak bir deneme süreci öngörürler ve bu anlamda kendilerine bağlılık sözü veren müminlerinden periyodik aralıklarla “tecdid-i iman” etmelerini isterler.

İşte, Ekrem İmamoğlu'nun mezkûr açıklaması, bahsini ettiğimiz ‘iman tazelemenin’ bir gereğidir.

Yaklaşık 35 bin masum insanı katleden Siyonistlere tek kelime ile olsun eleştiride bulunamayan İmamoğlu’nun, bırakın katil İsrail devletini, PKK ve FETÖ için bile bu netlikte bir ifade kullandığını hatırlayan var mıdır sahi?

Ciddi söylüyorum, ben duymadım, görmedim.

Varsa da görmek isterim…

Evet, yukarıda da dikkat çektiğimiz gibi ABD, mutemet adımı saydığı İmamoğlu’nu test etti ve verdiği sözlere hangi oranda bağlı kaldığını göstermesini istedi.

Bunun için CNN International aracı olarak görevlendirildi.

İmamoğlu da o menfur, vicdansız ve soykırımcı katilleri destekleyen zalimane cevabı ile efendilerine olan bağlılığını tüm dünyaya gösterdi.

Cevabın Türkçe meali de şu aslında:

“Merak buyurmayınız efendim, ben sözüme sadığım ve en az sizin kadar gâvurum!..”

CNN International’in ‘bayram değil, seyran değil’ röportajının asli nedeni tam olarak budur!..”