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Siyaset

İmamoğlu hakkındaki gerçeği açıklamıştı... Uğur Dündar inanamadı!

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 8 milyon TL’ye satın aldığı Fatih tablosunun sahte olduğunu ve bunun üzerinden reklam yapılmasının ayıp olduğunu söyleyip belediye yönetimini eleştirmişti. CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar, Kesici’nin sözlerini kaldıramadı.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 14:19:00 -
İmamoğlu hakkındaki gerçeği açıklamıştı... Uğur Dündar inanamadı!

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şova dönüştürdüğü "Fatih'in tablosu" meselesi hakkında çarpıcı yorumlarda bulunmuştu. Kesici, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir Fatih tablosu getirdi ‘Bellini’ diye. Bu çok ayıp” demiş ve sözde Bellini’nin tablosunu getirdi diye İmamoğlu hakkında, “Yaşa, var ol, böyle belediye başkanı görülmedi” gibi yorumların yapılmasını da eleştirmişti.

Bellini diye birisinin tablosu olacak veya Bellini ayarında bir ressam Fatih tablosu yapacak, müzayede organizasyonu bunun ne olduğunu söylemeyecek, böyle bir şey olabilir mi?” diyen İlhan Kesici, tablonun kimin olduğunun belli olmadığını belirterek, “Böyle reklam yapılmaz. Kendi belediyemiz, çok yanlış” demişti.

Uğur Dündar şoka girdi

CHP yandaşı Uğur Dündar, İlhan Kesici'nin sözlerine inanamadı. Konu hakkında yorum yapan Dündar, "Bu konuşmayı yapan kişinin ilk anda Sayın İlhan Kesici’nin taklidini yapan bir trol olabileceğini düşündüm. Sotheby’s ve Christies’deki uzmanları güldüreceğinden hiç kuşku duymadığım sözlerin bizzat tarafından dile getirildiğini farkettiğimde de onun adına çok üzüldüm." dedi.

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Yorumlar

abdrhman

daha bakalım papazoğlu ne kazıklar sokacak. her şey güzel olacak mış mış mış bir var mış bir yok muş muş muş .
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Ln olm

İlhan kesici beyi yakında takip ederim kendisi dürüst ve erdemli bir insandır. Siyasi arenada böylesi ilkeli insanlar maalesef azınlıktadır. Uğur dündarıda yakında takip ederim ülkemin insalarını elindeki silahla nasıl yaraladığını çok iyi bilirim. 80 miyon vatandaştan biri olrak ilhan kesici beyin söylediklerini uğur dündarda üstün tutarım.
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