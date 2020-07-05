İmamoğlu hakkındaki gerçeği açıklamıştı... Uğur Dündar inanamadı!

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şova dönüştürdüğü "Fatih'in tablosu" meselesi hakkında çarpıcı yorumlarda bulunmuştu. Kesici, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir Fatih tablosu getirdi ‘Bellini’ diye. Bu çok ayıp” demiş ve sözde Bellini’nin tablosunu getirdi diye İmamoğlu hakkında, “Yaşa, var ol, böyle belediye başkanı görülmedi” gibi yorumların yapılmasını da eleştirmişti.

“Bellini diye birisinin tablosu olacak veya Bellini ayarında bir ressam Fatih tablosu yapacak, müzayede organizasyonu bunun ne olduğunu söylemeyecek, böyle bir şey olabilir mi?” diyen İlhan Kesici, tablonun kimin olduğunun belli olmadığını belirterek, “Böyle reklam yapılmaz. Kendi belediyemiz, çok yanlış” demişti.

Uğur Dündar şoka girdi

CHP yandaşı Uğur Dündar, İlhan Kesici'nin sözlerine inanamadı. Konu hakkında yorum yapan Dündar, "Bu konuşmayı yapan kişinin ilk anda Sayın İlhan Kesici’nin taklidini yapan bir trol olabileceğini düşündüm. Sotheby’s ve Christies’deki uzmanları güldüreceğinden hiç kuşku duymadığım sözlerin bizzat tarafından dile getirildiğini farkettiğimde de onun adına çok üzüldüm." dedi.